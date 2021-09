3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen stolpert gegen Nottwil Überraschung bei Nottwil gegen Wolhusen: Der Tabellenneunte (Nottwil) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten gleich 3:0 besiegt. Für Nottwil war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

(chm)

Das Tor von Nico Hodel in der 51. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Nottwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nottwil stellte Michael Peter in Minute 60 her. Erneut Michael Peter traf in der 66. Minute auch zum 3:0 für Nottwil.

Bei Wolhusen sah Jamie Vemba (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cyrill Marbacher (28.) und Jamie Vemba (84.). Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Thibault Jufer (29.) und Cyril Egli (61.).

In der Defensive hat Nottwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 5 erzielten Toren Rang 7.

Dass Wolhusen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Nottwil von Rang 9 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Nottwil folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden. Nottwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Nottwil geht es auswärts gegen FC Buttisholz (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Wolhusen steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat sieben Punkte. Wolhusen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolhusen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sempach (Rang 12). Das Spiel findet am Freitag (17. September) statt (20.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Nottwil - FC Wolhusen 3:0 (0:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 51. Nico Hodel 1:0. 60. Michael Peter 2:0. 66. Michael Peter 3:0. – Nottwil: Colin Thijs, Arian Bislimi, Thibault Jufer, Cyril Egli, Pascal Bühlmann, Nico Blöchliger, Joel Burkhardt, Robin Schnider, Louis Willimann, Michael Peter, Christoph Basler. – Wolhusen: Matteo Renggli, David Rüttimann, Roland Burri, Daniel Brunner, Adrian Bachmann, Cyrill Marbacher, Jamie Vemba, Dario Marti, Endrit Tarashaj, Joel Hänsli, Alain Brunner. – Verwarnungen: 28. Cyrill Marbacher, 29. Thibault Jufer, 61. Cyril Egli, 84. Jamie Vemba – Ausschluss: 84. Jamie Vemba.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Entlebuch 1:2, FC Knutwil - FC Buttisholz 1:4, FC Nottwil - FC Wolhusen 3:0, FC Sempach - SC Reiden 0:1, FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 2:5

Tabelle: 1. SC Reiden 4 Spiele/10 Punkte (7:3). 2. FC Entlebuch 4/9 (9:7), 3. FC Ruswil 3/7 (9:3), 4. FC Buttisholz 4/7 (7:4), 5. FC Wolhusen 4/7 (9:4), 6. FC Nottwil 3/4 (5:3), 7. FC Knutwil 4/4 (6:9), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 4/4 (5:8), 9. FC Dagmersellen 3/3 (8:8), 10. FC Escholzmatt-Marbach 4/3 (4:11), 11. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 12. FC Sempach 3/0 (1:8).

