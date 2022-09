3. Liga, Gruppe 3 Wolhusen verliert gegen Seriensieger Dagmersellen Dagmersellen reiht Sieg an Sieg: Gegen Wolhusen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Dagmersellen: Raphael Taudien brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Alain Brunner das Spiel in der 28. Minute für Wolhusen wieder aus. Raphael Taudien traf in der 69. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Dagmersellen.

Mathieu Ineichen erhöhte in der 79. Minute zur 3:1-Führung für Dagmersellen. Dank dem Treffer von Angelo Zimmermann (81.) reduzierte sich der Rückstand für Wolhusen auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Andrin Fischer die Führung für Dagmersellen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Dagmersellen für Mike Blum (64.), Andrin Fischer (80.) und Luca Roth (90.). Bei Wolhusen erhielten Dario Marti (38.), Angelo Zimmermann (70.) und Thomas Burri (84.) eine gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Dagmersellen: Die total 17 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Dagmersellen: Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Dagmersellen ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Dagmersellen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Altbüron-Grossdietwil. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Wolhusen taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Für Wolhusen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wolhusen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Nottwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Dagmersellen 2:4 (1:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 16. Raphael Taudien 0:1. 28. Alain Brunner (Penalty) 1:1.69. Raphael Taudien 1:2. 79. Mathieu Ineichen 1:3. 81. Angelo Zimmermann 2:3. 88. Andrin Fischer 2:4. – Wolhusen: David Wicki, Yanick Zurkirchen, Roland Burri, Valerian Duhanaj, Adrian Brunner, Cyrill Marbacher, Tim Schöpfer, Thomas Burri, Dario Marti, Angelo Zimmermann, Alain Brunner. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Flavio Accola, Roman Steinger, Mike Blum, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Dario Rölli, Manuel Huber, Mathieu Ineichen. – Verwarnungen: 38. Dario Marti, 64. Mike Blum, 70. Angelo Zimmermann, 80. Andrin Fischer, 84. Thomas Burri, 90. Luca Roth.

