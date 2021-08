4. Liga, Gruppe 5 Zell bezwingt auswärts Sempach Zell behielt im Spiel gegen Sempach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Zell ging in der 20. Spielminute durch Flavio Peter in Führung, ehe Sempach in der 65. Minute (Dario Mathis) der Ausgleich gelang. Das Tor von Lorin Bättig in der 75. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Zell. Den tormässigen Schlusspunkt setzte André Peter in der 94. Minute. Er traf zum 3:1 für Zell.

Bei Sempach erhielten Dario Mathis (12.), David Kottmann (60.) und Marco Bühler (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zell erhielt: Janis Bangerter (62.)

Zell liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Zell geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch weiter. Die Partie findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Gass, Zell).

Nach dem zweiten Spiel steht Sempach mit drei Punkten auf dem vierten Rang. Das nächste Spiel trägt Sempach auswärts gegen das stark gestartete Team FC Willisau aus. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Sempach - FC Zell 1:3 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 20. Flavio Peter 0:1. 65. Dario Mathis 1:1. 75. Lorin Bättig 1:2. 94. André Peter 1:3. – Sempach: Michael Grüter, Pascal Furrer, Andri Felber, Dario Mathis, Marco Bühler, Jafar Sedighi, David Kottmann, Raphael Bühlmann, Silvan Schaller, Marc Lustenberger, Patrick Stähli. – Zell: Sandro Mehr, Lukas Bigler, Christoph Roth, Fabian Knupp, Janis Bangerter, Severin Häfliger, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Roderic Bucher, Lars Limacher, Flavio Peter. – Verwarnungen: 12. Dario Mathis, 60. David Kottmann, 62. Janis Bangerter, 85. Marco Bühler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - FC Sursee 0:2, SC Nebikon - SC Eich 1:0, FC Buttisholz - FC Schüpfheim 1:0, FC Triengen 2 - FC Willisau 2:4, FC Sempach - FC Zell 1:3

Tabelle: 1. FC Zell 2 Spiele/6 Punkte (8:2). 2. SC Nebikon 2/6 (2:0), 3. FC Willisau 2/6 (7:4), 4. FC Sempach 2/3 (3:4), 5. SC Eich 2/3 (3:1), 6. FC Sursee 2/3 (3:5), 7. FC Buttisholz 2/3 (3:3), 8. FC Triengen 2 2/0 (3:6), 9. FC Schüpfheim 2/0 (0:2), 10. FC Entlebuch 2/0 (0:5).

