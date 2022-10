3. Liga, Gruppe 3 Zell bezwingt Ruswil – Siegesserie von Ruswil gebrochen Zell gewinnt am Samstag zuhause gegen Ruswil 4:2.

(chm)

Flavio Peter eröffnete in der 24. Minute das Skore, als er für Zell das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zell stellte Kevin Bürli in Minute 34 her. In der 38. Minute gelang Ruswil (Matthias Bühlmann) der Anschlusstreffer (1:2).

Roderic Bucher erhöhte in der 44. Minute zur 3:1-Führung für Zell. Per Penalty traf Heinrich Meier in der 47. Minute für Ruswil zum Anschlusstreffer (2:.) mit dem 4:2 für Zell schoss Lionel Bangerter das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Zell sah Lorin Bättig (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Santiago Lopez Garcia (37.), Lorin Bättig (46.) und Lionel Bangerter (76.). Bei Ruswil gab es vier gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zell. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Für Zell ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Zell wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team SC Reiden, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Nach der Niederlage büsst Ruswil drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Ruswil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Sursee (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.15 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Zell - FC Ruswil 4:2 (3:2) - Gass, Zell – Tore: 24. Flavio Peter 1:0. 34. Kevin Bürli 2:0. 38. Matthias Bühlmann 2:1. 44. Roderic Bucher 3:1. 47. Heinrich Meier (Penalty) 3:2.57. Lionel Bangerter 4:2. – Zell: Pascal Gerber, Levin Kurmann, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Nino Birrer, Luca Herzig, Roderic Bucher, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Flavio Peter. – Ruswil: Nando Heller, Björn Wolfisberg, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Basil Ming, Lars Groenendijk, Heinrich Meier, David Simon, Jonas Emmenegger, Enrico Albisser. – Verwarnungen: 32. David Simon, 37. Santiago Lopez Garcia, 46. Lorin Bättig, 76. Lionel Bangerter, 80. Pascal Vogel, 88. Matthias Bühlmann, 91. Nando Heller – Ausschluss: 85. Lorin Bättig.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 22:58 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.