3. Liga, Gruppe 3 Zell entscheidet Showdown gegen Grosswangen-Ettiswil für sich – Severin Häfliger entscheidet Spiel Zell reiht Sieg an Sieg: Gegen Grosswangen-Ettiswil hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Zell geriet zunächst in Rückstand, als Valbon Neziri in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Grosswangen-Ettiswil gelang. In der 52. Minute glich Zell jedoch aus und ging in der 72. Minute in Führung. Torschützen waren Lionel Bangerter und Severin Häfliger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zell erhielten Janis Bangerter (30.) und Lionel Bangerter (55.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Grosswangen-Ettiswil erhielt: Marvin Wirz (52.)

In seiner Gruppe hat Zell den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.3 Tore pro Partie.

Die gewonnenen Punkte lassen Zell auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. 26 Punkte bedeuten Rang 2. Das Team verbessert sich um einen Platz. Zell hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zell bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Dagmersellen. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Trotz der Niederlage bleibt Grosswangen-Ettiswil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 26 Punkte auf dem Konto. Grosswangen-Ettiswil hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Grosswangen-Ettiswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Ruswil (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Zell - FC Grosswangen-Ettiswil 2:1 (0:1) - Gass, Zell – Tore: 40. Valbon Neziri 0:1. 52. Lionel Bangerter 1:1. 72. Severin Häfliger 2:1. – Zell: Pascal Gerber, Luca Herzig, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Lionel Bangerter, Lorin Bättig, Fabian Knupp, Severin Häfliger, André Peter, Roderic Bucher. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Marvin Wirz, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Tobias Müller, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 30. Janis Bangerter, 52. Marvin Wirz, 55. Lionel Bangerter.

