3. Liga, Gruppe 3 Zell gewinnt klar gegen Schötz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Zell behielt im Spiel gegen Schötz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Zell gelangen zwei Tore in der ersten Hälfte: In der 21. Minute gelang Roderic Bucher der Führungstreffer zum 1:0 für Zell. Zell baute seine Führung in der 44. Minute (Severin Häfliger) weiter aus (2:0). Den Treffer zum Schlussresultat erzielte André Peter kurz nach der Pause (Minute 46).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Schötz sah Matthias Achermann (84.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schötz weitere fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Kevin Bürli (88.).

Das Schlusslicht hat Zell dank den drei Punkten abgeben können: zehn Punkte bedeuten Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Zell ist es der zweite Sieg in Serie. Zell konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Zell ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Schötz liegt neu am Ende der Tabelle. Nach 22 Spielen hat das Team sieben Punkte. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Schötz ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Schötz ging unentschieden aus.

Für Schötz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Schötz II - FC Zell 0:3 (0:3) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 21. Roderic Bucher 0:1. 44. Severin Häfliger 0:2. 46. André Peter 0:3. – Schötz: Dominik Häfliger, David Bieri, Yannick Bühler, Matthias Achermann, Marsell Dedaj, Endrit Rexhepi, Noel Komani, Sandro Huwiler, Elia Lustenberger, Michael Erni, Mehmet Kinis. – Zell: Sandro Mehr, Lukas Bigler, Christoph Roth, Alain Burri, Fabian Knupp, Roderic Bucher, Fabijan Pali, Kevin Bürli, Severin Häfliger, Marco Roos, André Peter. – Verwarnungen: 8. Dominik Häfliger, 42. Yannick Bühler, 79. Matthias Achermann, 80. Sven Graber, 87. Elia Lustenberger, 88. Kevin Bürli – Ausschluss: 84. Matthias Achermann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Reiden - FC Wolhusen 5:0, FC Ruswil - FC Altbüron-Grossdietwil 6:4, FC Nottwil - FC Grosswangen-Ettiswil 1:7, FC Sempach - FC Malters 3:2, FC Schötz II - FC Zell 0:3

Tabelle: 1. FC Ruswil 22 Spiele/28 Punkte (28:12). 2. FC Dagmersellen 22/23 (22:13), 3. FC Altbüron-Grossdietwil 22/18 (30:23), 4. FC Wolhusen 22/17 (19:20), 5. SC Reiden 22/16 (20:18), 6. FC Buttisholz 22/16 (14:16), 7. FC Nottwil 22/15 (22:21), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 22/14 (24:26), 9. FC Sempach 22/11 (12:25), 10. FC Malters 22/11 (25:23), 11. FC Zell 22/10 (23:26), 12. FC Schötz II 22/7 (9:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 23:47 Uhr.