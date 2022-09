3. Liga, Gruppe 3 Zell holt sich drei Punkte gegen Sursee – Entscheidung in der Schlussminute Zell gewinnt am Samstag zuhause gegen Sursee 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Zell das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Marco Roos.

Dominic Zbinden hatte mit dem ersten Tor der Partie (20. Minut.) sursee 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 69. Minute, als Flavio Peter für Zell traf. In der 80. Minute gelang Lionel Bangerter der Führungstreffer zum 2:1 für Zell. Per Elfmeter glich Dominic Zbinden das Spiel in der 85. Minute für Sursee wieder aus.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Zell. Bei Sursee gab es vier gelbe Karten.

Zell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 3. Zell hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Zell wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Ruswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Nach der Niederlage büsst Sursee zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Sursee hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Zell - FC Sursee 3:2 (0:1) - Gass, Zell – Tore: 20. Dominic Zbinden 0:1. 69. Flavio Peter 1:1. 80. Lionel Bangerter 2:1. 85. Dominic Zbinden (Penalty) 2:2.90. Marco Roos 3:2. – Zell: Joel Birrer, Levin Kurmann, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Luca Herzig, Nino Birrer, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Flavio Peter. – Sursee: Jan Staffelbach, Andy Macieira César, Sascha Rast, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Ruben Lustenberger, Kevin Brun, Dominic Zbinden, Dario Roos, Joel Zust, Marcel Shala, Ibrahim Terzimustafic. – Verwarnungen: 21. Ruben Lustenberger, 25. Lionel Bangerter, 47. Joel Zust, 80. Andy Macieira César, 83. Lorin Bättig, 88. Marcel Shala, 90. Flamur Prendi, 92. Levin Kurmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 20:13 Uhr.

