3. Liga, Gruppe 3 Zell mit drei Punkten auswärts gegen Sursee Zell behielt im Spiel gegen Sursee am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3.

(chm)

Sursee erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Edi Nikollprenkaj ging das Team in der 16. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 22, als Lars Limacher für Zell erfolgreich war.

Danach drehte Zell auf. Das Team schoss ab der 37. Minute noch vier weitere Tore, während Sursee noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (56. Minute) und 3:4 (76. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Zell waren: Severin Häfliger (2 Treffer), Luca Herzig (1 Treffer), Lars Limacher (1 Treffer) und Kevin Bürli (1 Treffer). Die Torschützen für Sursee waren: Gabriel Selmanaj, Edi Nikollprenkaj und Andy Macieira César.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sursee für Ruben Lustenberger (28.) und Noah Affentranger (78.). Die einzige gelbe Karte bei Zell erhielt: Lionel Bangerter (52.)

Zell schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Zell nicht verändert. 30 Punkte bedeuten Rang 3. Zell hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zell in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Ruswil (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Mit der Niederlage rückt Sursee in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 6. Sursee hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Sursee - FC Zell 3:5 (1:2) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 16. Edi Nikollprenkaj 1:0. 22. Lars Limacher 1:1. 37. Kevin Bürli 1:2. 48. Severin Häfliger 1:3. 56. Andy Macieira César 2:3. 70. Severin Häfliger 2:4. 76. Gabriel Selmanaj 3:4. 92. Luca Herzig 3:5. – Sursee: Aurelio Schmid, Stefan Guedes Mendes, Noah Affentranger, Emanuel Preni, Noah Möstl, Gabriel Selmanaj, Ruben Lustenberger, Andy Macieira César, Edi Nikollprenkaj, Rico Frey, Sascha Rast. – Zell: Pascal Gerber, Christoph Roth, Timon Bucher, Santiago Lopez Garcia, Janis Bangerter, Lionel Bangerter, Severin Häfliger, Fabian Knupp, Kevin Bürli, Lorin Bättig, Lars Limacher. – Verwarnungen: 28. Ruben Lustenberger, 52. Lionel Bangerter, 78. Noah Affentranger.

