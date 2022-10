2. Liga Zeno Huser führt Goldau mit drei Toren zum Sieg gegen Littau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Goldau am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Littau gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen.

(chm)

Das Skore eröffnete Gabriel Ranzenberger in der 18. Minute. Er traf für Littau zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Konrad Huser, sorgte in der 20 für den Ausgleich für Goldau. Das Tor von Zeno Huser in der 28. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Goldau.

Wiederum Zeno Huser erhöhte in der 45. Minute auf 3:1 für Goldau. Der gleiche Zeno Huser war auch für das 4:1 Goldau verantwortlich. Den Schlussstand stellte Cyrill Stocker in der 76. Minute her, als er für Littau auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Littau für Rinor Zharku (41.) und Patrice Gilli (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Jozef Simoni (92.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Goldau zu den Besten: Die total 13 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Goldau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Für Goldau ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Goldau geht es daheim gegen FC Hochdorf (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Nach der Niederlage büsst Littau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Littau hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Littau geht es daheim gegen FC Entlebuch (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Littau - SC Goldau 2:4 (1:3) - Ruopigen, Littau – Tore: 18. Gabriel Ranzenberger 1:0. 20. Konrad Huser (Penalty) 1:1.28. Zeno Huser 1:2. 45. Zeno Huser 1:3. 63. Zeno Huser 1:4. 76. Cyrill Stocker 2:4. – Littau: Cedric Hefti, Colin Bächler, Metin Adiller, Patrice Gilli, Dario Nickel, Cyrill Stocker, Tim Steffen, Rinor Zharku, Jan Hostettler, Yvo Schorno, Gabriel Ranzenberger. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Lars Theiler, Konrad Huser, Tobias Walker, Simon Schmid, Carl Alois Gabriel Persson, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Verwarnungen: 41. Rinor Zharku, 80. Patrice Gilli, 92. Jozef Simoni.

