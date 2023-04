3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 entscheidet Spitzenspiel gegen Erstfeld für sich – Vier Treffer für Joan David Avila Romero Das zweitplatzierte Team Zug 94 hat am Donnerstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Erstfeld zuhause 5:2 besiegt.

Schon früh setzte Zug 94 dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 8. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Zug 94 noch auf 5:2.

Erstfeld waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (81. Minute) und zum 2:5 (83. Minute).

Matchwinner für Zug 94 war Joan David Avila Romero, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Dennis Manuel Abreu Fernandes (1 Tor.) die Torschützen für Erstfeld waren: Silvan Baumann und Matteo Zgraggen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten Valentin Bagavac (20.) und Nicola Parente (47.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erstfeld, Matteo Zgraggen (85.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Zug 94 den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 43 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Zug 94 unverändert. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 2. Für Zug 94 ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Zug 94 auswärts gegen das erstplatzierte Team FC Stans zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 15. April statt (17.15 Uhr, Eichli, Stans).

Für Erstfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 3. Nach fünf Siegen in Serie verliert Erstfeld erstmals wieder. Erstfeld verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Erstfeld daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Schwyz (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: Zug 94 II - ESC Erstfeld 5:2 (4:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 8. Joan David Avila Romero 1:0. 10. Joan David Avila Romero 2:0. 22. Joan David Avila Romero 3:0. 47. Joan David Avila Romero 4:0. 68. Dennis Manuel Abreu Fernandes 5:0. 81. Silvan Baumann 5:1. 83. Matteo Zgraggen 5:2. – Zug 94: Robert Kukeli, Yannis Wittwer, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Luca Campisi, Joan David Avila Romero, Brandel Lopes Gil, Armin Pasalic, Mattia Hanusch, Nicola Parente, Robin Baumann, Valentin Bagavac. – Erstfeld: Markus Bürgler, Marc Zgraggen, Nino Epp, Michael Traxel, Damian Eller, Matteo Zgraggen, Fabian Gerig, Janick Gisler, Silvan Baumann, Samuel Baumann, Pirmin Baumann. – Verwarnungen: 20. Valentin Bagavac, 47. Nicola Parente, 85. Matteo Zgraggen.

