4. Liga, Gruppe 2 Zug 94 gewinnt deutlich gegen Küssnacht a/R Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Zug 94 zuhause gegen Küssnacht a/R 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Paul Qupi für Küssnacht a/R. In der 34. Minute traf er zum 1:0. Zug 94 glich in der 36. Minute durch Emir Mehmedovic aus. Per Penalty traf Tiago Almeida Martins in der 78. Minute zur 2:1-Führung für Zug 94.

Tiago Almeida Martins erzielte nur vier Minuten später auch das 3:1 für Zug 94. Das letzte Tor der Partie erzielte Adin Nasufovic, der in der 93. Minute die Führung für Zug 94 auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Emir Mehmedovic (76.) und Adin Nasufovic (87.). Die einzige gelbe Karte bei Küssnacht a/R erhielt: Nico Janser (86.)

Nach dem zweiten Spiel steht Zug 94 mit vier Punkten auf dem vierten Rang. Zug 94 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Südstern a. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Küssnacht a/R mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Baar 2 zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (1. September) statt (20.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: Zug 94 III - FC Küssnacht a/R Team Rigi 4:1 (1:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 34. Paul Qupi 0:1. 36. Emir Mehmedovic 1:1. 78. Tiago Almeida Martins (Penalty) 2:1.82. Tiago Almeida Martins 3:1. 93. Adin Nasufovic 4:1. – Zug 94: Yves Steiner, Demir Cerovac, Emir Mehmedovic, Samet Reci, Ken Bernet, Aleksandar Skobic, Jorge Pereira Do Canto, Tiago Almeida Martins, Scharbel Hadodo, Selim Issa, Edis Tanusaj. – Küssnacht a/R: Angelo Marty, Fatbardh Balaj, Simon Ulrich, Samed Elkaz, Francesco Chilla, Nando Nichele, Nicola Wyssling, Jonas Werder, Nico Janser, Biniam Tesfagergish, Paul Qupi. – Verwarnungen: 76. Emir Mehmedovic, 86. Nico Janser, 87. Adin Nasufovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: SC Goldau II - FC Südstern a 9:0, FC Dietwil - FC Perlen-Buchrain 5:1, Zug 94 III - FC Küssnacht a/R Team Rigi 4:1, FC Baar 2 - SK Root 7:1, FC Hünenberg III - FC Sins 3:1

Tabelle: 1. FC Dietwil 2 Spiele/6 Punkte (10:2). 2. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 3. SC Goldau II 2/4 (12:3), 4. Zug 94 III 2/4 (7:4), 5. FC Küssnacht a/R Team Rigi 2/3 (4:4), 6. FC Baar 2 2/3 (7:3), 7. FC Sins 2/3 (3:3), 8. FC Perlen-Buchrain 2/0 (2:9), 9. FC Südstern a 2/0 (1:14), 10. SK Root 2/0 (1:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 05:05 Uhr.