3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 mit Auswärtssieg bei Schwyz – Später Siegtreffer Zug 94 gewinnt am Samstag auswärts gegen Schwyz 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Zug 94 gelang Joan David Avila Romero in der 81. Minute. In der 41. Minute hatte Manfred Elie Ekollo Epee Komme Zug 94 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schwyz fiel in der 54. Minute durch Joël Schmidiger.

Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Manfred Elie Ekollo Epee Komme (34.), Valentin Bagavac (62.) und Dario Fava (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Ramon Betschart (43.) kassierte sie.

Zug 94 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 18 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Zug 94 nicht verändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Zug 94 hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zug 94 bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team ESC Erstfeld. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Schwyz hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Schwyz geht es in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (6. April) (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: SC Schwyz - Zug 94 II 1:2 (0:1) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 41. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 0:1. 54. Joël Schmidiger 1:1. 81. Joan David Avila Romero 1:2. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Demian Siegwart, Ramon Betschart, Jonas Steiner, Joël Schmidiger, Jannes Lüönd, Patrick Kistler, Ardian Regja, Manuel Gisler, Joshua Bossart. – Zug 94: Robert Kukeli, Luca Campisi, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Joan David Avila Romero, Filipe Oliveira Pereira, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Armin Pasalic, Robin Baumann, Brandel Lopes Gil, Valentin Bagavac, Bruno David Aires Lopes. – Verwarnungen: 34. Manfred Elie Ekollo Epee Komme, 43. Ramon Betschart, 62. Valentin Bagavac, 90. Dario Fava.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 21:08 Uhr.