3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 mit drei Punkten auswärts gegen Hünenberg – Entscheidung in der Schlussminute Zug 94 hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Hünenberg setzt es auswärts ein 2:1 ab.

(chm)

Der Siegtreffer für Zug 94 gelang Mert Kahveci in der 92. Minute. In der 37. Minute hatte Dennis Manuel Abreu Fernandes Zug 94 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 70. Minute durch Jonas Huwyler.

Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Arjan Ganaj (69.) und Mert Kahveci (94.). Bei Hünenberg erhielten Vitor Hugo Pereira Matos (57.) und Matias Vrazic (91.) eine gelbe Karte.

Zug 94 liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 8. Für Zug 94 geht es zuhause gegen FC Meggen weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Hünenberg steht mit einem Punkt auf Rang 9. Hünenberg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Cham IV. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (14.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2 (0:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 37. Dennis Manuel Abreu Fernandes 0:1. 70. Jonas Huwyler 1:1. 92. Mert Kahveci (Penalty) 1:2. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Flamur Loshaj, Matias Vrazic, Ümit Celik, Dominik Rüegg, Sandro Burkhardt, Jonas Huwyler, Enis Etemi, Sebastian Meister, Gino Dönni, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Zug 94: Robert Kukeli, Bruno David Aires Lopes, Valentin Bagavac, Nicola Parente, Alessandro Galeati, Nikola Veljkovic, Arjan Ganaj, Dario Harambasic, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Mato Marinovic, Mike Meuli. – Verwarnungen: 57. Vitor Hugo Pereira Matos, 69. Arjan Ganaj, 91. Matias Vrazic, 94. Mert Kahveci.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Meggen - FC Ibach II 2:3, FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2, SC Schwyz - FC Muotathal 3:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5, SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3, FC Sursee - SC Cham IV 5:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sursee 2/6 (6:1), 3. FC Baar 1 2/4 (8:6), 4. SC Schwyz 2/4 (6:3), 5. FC Ibach II 2/4 (3:2), 6. FC Küssnacht a/R 1 2/3 (7:7), 7. FC Muotathal 2/3 (3:3), 8. Zug 94 II 2/3 (2:2), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. FC Meggen 2/0 (2:6), 11. SC Cham IV 2/0 (1:7), 12. SC Steinhausen 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 17:47 Uhr.