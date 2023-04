3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 setzt Siegesserie auch gegen Engelberg fort Zug 94 setzt seine Siegesserie auch gegen Engelberg fort. Das 5:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Engelberg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Pietro Parodi ging das Team in der 40. Minute in Führung. In der 44. Minute traf Joan David Avila Romero für Zug 94 zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Zug 94 auf. Das Team schoss ab der 49. Minute noch vier weitere Tore, während Engelberg ein Tor gelang (zum 2:5 (90. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Zug 94 waren: Valentin Bagavac, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Joel Lopes und Joan David Avila Romero. Ein Tor für Zug 94 war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Engelberg waren: Pietro Parodi und Martin Matter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Engelberg für Stefan Christen (60.) und Mustaf Duraku (64.). Die einzige gelbe Karte bei Zug 94 erhielt: Armin Pasalic (57.)

Zug 94 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Abwehr von Engelberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Zug 94 verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 18 Spielen hat das Team 44 Punkte. Zug 94 hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zug 94 zuhause mit FC Muotathal (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Engelberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Engelberg hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Engelberg geht es auswärts gegen SC Schwyz (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: Engelberger SC - Zug 94 II 2:5 (1:1) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 40. Pietro Parodi 1:0. 44. Joan David Avila Romero 1:1. 49. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 1:2. 52. Valentin Bagavac 1:3. 63. Joel Lopes 1:4. 87. Eigentor (Primus Ettlin) 1:5.90. Martin Matter 2:5. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Mustaf Duraku, Marcel Schleiss, Lars Imboden, Tim Christen, Pietro Parodi, Raffael Kaufmann, Julian Fischer, Primus Ettlin, Martin Matter, Stefan Christen. – Zug 94: Robert Kukeli, Yannis Wittwer, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Robin Baumann, Mattia Hanusch, Joan David Avila Romero, Armin Pasalic, Simone Campisi, Nicola Parente, Filipe Oliveira Pereira, Valentin Bagavac. – Verwarnungen: 57. Armin Pasalic, 60. Stefan Christen, 64. Mustaf Duraku.

