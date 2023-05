3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort Zug 94 setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 8. Minute gelang Manfred Elie Ekollo Epee Komme der Führungstreffer zum 1:0 für Zug 94. Robin Baumann sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94. Patric Fischlin baute in der 47. Minute die Führung für Zug 94 weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Rafael Frater in der 91. Minute, als er für Zug 94 zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manfred Elie Ekollo Epee Komme von Zug 94 erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Zug 94 den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 25 Tore in 21 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Zug 94 seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 21 Spielen 53 Punkte auf dem Konto. Zug 94 hat bisher 17mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Für Hünenberg ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten SC Schwyz kriegt es Hünenberg als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Zug 94 II - FC Hünenberg I 4:0 (2:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 8. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 1:0. 40. Robin Baumann 2:0. 47. Patric Fischlin 3:0. 91. Rafael Frater 4:0. – Zug 94: Robert Kukeli, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Dario Fava, David Andrejic, Jérome Kirschenhofer, Brandel Lopes Gil, Armin Pasalic, Robin Baumann, Valentin Bagavac, Joel Lopes, Patric Fischlin. – Hünenberg: Thomas Steiner, Dario Burkhardt, Mathias Eisenegger, Dominik Rüegg, Elmir Softic, Sebastian Meister, Mario Bosnjak, Salvatore Viola, Vitor Hugo Pereira Matos, Gino Dönni, Qendrim Aliji. – Verwarnungen: 31. Manfred Elie Ekollo Epee Komme.

