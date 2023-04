4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Zug 94 siegt gegen Luzerner SC – Srdan Mijatovic trifft spät zum Sieg Sieg für Zug 94: Gegen Luzerner SC gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:4.

In der 45. Minute erhöhte Luzerner SC seine Führung auf 3:1. Doch ab der 49. Minute setzte Zug 94 zur Wende an, als Ricardo Luongo Ruiz zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Ricardo Luongo Ruiz (49.), Srdan Mijatovic (55., 81.) und Eron Emini (58.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zug 94 liegt nach Spiel 2 auf Rang 4. Zug 94 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Eschenbach III an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

In der Tabelle steht Luzerner SC nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Für Luzerner SC geht es zuhause gegen SK Root (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: Zug 94 III - Luzerner SC 5:4 (1:3) - Herti Allmend, Zug – Tore: 28. Lyubomir Panayotov 1:0. 30. Besian Spahiu 1:1. 39. Eigentor (Emir Mehmedovic) 1:2.45. Besian Spahiu 1:3. 49. Ricardo Luongo Ruiz 2:3. 55. Srdan Mijatovic 3:3. 58. Eron Emini 4:3. 60. Mahushi Malosha 4:4. 81. Srdan Mijatovic 5:4. – Zug 94: Marko Bekcic, Ken Bernet, Milos Andelovic, Emir Mehmedovic, Adrian Prsic, Nikola Belic, Tim Weber, Ricardo Luongo Ruiz, Scharbel Hadodo, Eron Emini, Srdan Mijatovic. – Luzerner SC: Manuel Reiser, Samir Jost, Daniel Carvalho Domingues, Jean Marc Niederberger, Andi Gashi, Leonor Islami, Sämi Kaufmann, Mathias Cukic, Lorik Pajaziti, Mahushi Malosha, Besian Spahiu. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

