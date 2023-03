3. Liga, Gruppe 1 Zug 94 und Steinhausen teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Zug 94 und Steinhausen lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 52. Minute schoss Marc Keiser das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 65. Minute traf Joan David Avila Romero für Zug 94.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Luca Campisi (72.) und Bruno David Aires Lopes (93.). Die einzige gelbe Karte bei Steinhausen erhielt: Sandro Baumann (67.)

Zug 94 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 36 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match. In der Abwehr ist Zug 94 sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 17 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Nach dem Unentschieden hat Zug 94 die Führung in der Tabelle übernommen. Das Team rückt damit einen Platz vor. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 29 Punkten. Zug 94 hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Zug 94 geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Schwyz (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Das Unentschieden bringt Steinhausen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 6. Steinhausen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Steinhausen geht es daheim gegen FC Muotathal (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: Zug 94 II - SC Steinhausen 1:1 (0:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 52. Marc Keiser 0:1. 65. Joan David Avila Romero 1:1. – Zug 94: Robert Kukeli, Yannis Wittwer, Tiago Almeida Martins, Simone Campisi, Brandel Lopes Gil, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Robin Baumann, Patric Fischlin, Valentin Bagavac, Armin Pasalic, Nicola Parente. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Kevin Sigrist, Andy Agudelo, Matthew Dos Santos Mendes, Nedeljko Lukic, Dario Andermatt, Roman Zürcher, Flavio Fruci, Nicolas Martin, Sandro Baumann, Marc Keiser. – Verwarnungen: 67. Sandro Baumann, 72. Luca Campisi, 93. Bruno David Aires Lopes.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.03.2023 23:54 Uhr.