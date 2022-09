Frauen 3. Liga Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Luzerner SC, Menzingen wartet weiter auf ersten Punkt Luzerner SC gewinnt am Dienstag auswärts gegen Menzingen 6:3.

(chm)

Menzingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mara Macale Herbert ging das Team in der 12. Minute in Führung. Der Ausgleich für Luzerner SC fiel in der 15. Minute (Jennifer Suter).

Danach drehte Luzerner SC auf. Das Team schoss ab der 34. Minute noch fünf weitere Tore, während Menzingen noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (49. Minute) und 3:5 (80. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Die Torschützinnen für Luzerner SC waren: Jennifer Suter (2 Treffer), Anita Krummenacher (2 Treffer), Celine Küttel (1 Treffer) und Caroline Hurni (1 Treffer). Die Torschützinnen für Menzingen waren: Sarah Müller, Mara Macale Herbert und Carola Krienbühl.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Luzerner SC auf dem ersten Rang. Luzerner SC spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Cham (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. September) (16.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Nach dem zweiten Spiel steht Menzingen auf dem neunten Rang. Menzingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SG Obwalden (Platz 7). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - Luzerner SC 3:6 (1:3) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 12. Mara Macale Herbert 1:0. 15. Jennifer Suter 1:1. 34. Jennifer Suter 1:2. 40. Caroline Hurni 1:3. 49. Sarah Müller 2:3. 63. Celine Küttel 2:4. 64. Anita Krummenacher 2:5. 80. Carola Krienbühl 3:5. 86. Anita Krummenacher 3:6. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Marina Bühlmann, Lorena Frey, Leonie Iten, Viviane Nussbaumer, Cynthia Wiesendanger, Stephanie Müller, Corina Lercher, Vanja Begic, Mara Macale Herbert. – Luzerner SC: Angela Fischer, Bettina Lang, Nora Hunkeler, Fabienne Jenal, Mirjam Lang, Kirsten De Groot, Celine Küttel, Sevim Irmak, Caroline Hurni, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2022 08:44 Uhr.

