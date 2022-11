Unihockey-WM Schreiben sie Unihockey-Geschichte? – Der Schweizer WM-Kader im Überblick Die Schweiz steht an der Weltmeisterschaft im eigenen Lande im Halbfinal – wer sind die Akteure, die Historisches erreichen können?

Die wichtigsten Infos über die Spieler im Steckbrief:

swiss unihockey

Verein: HC Rychenberg Winterthur

erster Verein: Kloten Bülach Jets

Alter: 32

Beruf: Product Manager und Teamboard Member

Hobbys: Golf, Tauchen, Barista

Anekdote: Bereitet sich mit einer Mentaltrainerin auf die Spiele vor.

swiss unihockey

Verein: Floorball Köniz

erster Verein: Floorball Köniz

Alter: 32

Beruf: Senior Sales Strategy Manager bei Swisscom

Hobby: Reisen

Anekdote: Arbeitet 90 Prozent, trotz sechs Trainings pro Woche.

swiss unihockey

Verein: HC Rychenberg

erster Verein: Nesslau Sharks

Alter: 28

Beruf: Lehrer

Anekdote: Zog bereits mit 16 wegen des Unihockeys von zu Hause aus.

swiss unihockey

Verein: HC Rychenberg Winterthur

erster Verein: HC Rychenberg Winterthur

Alter: 28

Beruf: Sales Assistant

Hobbys: Kochen, Musik, Fischen

Anekdote: Mit Zimmerkollege T. Heller veranstaltet er am Abend vor dem Spiel gerne noch eine Karaoke-Runde vor dem Schlafen.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: UHC Bassersdorf

Alter: 28

Beruf: Communications Manager

Anekdote: Ist immer der Erste, der die Garderobe verlässt.

swiss unihockey

Verein: UHC Alligator Malans

erster Verein: UHC Wildcats Schiers

Alter: 29

Beruf: Sportspreneur

Hobby: Ski, Bergsteigen, Eishockey, Biken

Anekdote: Ist immer für einen Scherz zu haben, ein wahrlicher Lausbube.

swiss unihockey

Verein: Floorball Köniz

erster Verein: Voodoo Köniz

Alter: 25

Beruf: Messekoordinator

Hobby: Golf, Beachvolleyball, Tennis

Anekdote: Wurde in einer von seinen zwei Saisons in Schweden zum «Rookie of the Year» gewählt.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: Unihockey Limmattal

Alter: 22

Beruf: Student

Hobby: Badminton und Sport allgemein

Anekdote: Kann nur mit weissen Schuhen spielen.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: Olten Zofingen

Alter: 21

Beruf: arbeitet im Büro

Anekdote: Wurde nie für die U-Natis aufgeboten, er gab sein Début in der A-Nati.

swiss unihockey

Verein: Floorball Köniz

erster Verein: UHC Gürbetal Riggisberg

Alter: 31

Beruf: Key Account Sponsoring Manager

Hobby: Jassen, Freunde treffen, Beachvolleyball und Tennis

Anekdote: Arbeitete im Hinblick auf die WM nur 40% und verzichtete auf Jobmöglichkeiten.

swiss unihockey

Verein: Växjö Vipers (Schweden)

erster Verein: Floorball Köniz

Alter: 29

Beruf: setzt in Schweden voll auf das Unihockey

Anekdote: Bezeichnet sich selbst als extrem pragmatisch.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: Iron Marmots Davos-Klosters

Alter: 30

Beruf: Product Manager und Teamboard Member

Hobby: Skifahren, selbsterkürter Gourmet

Anekdote: Setzte früher auch aufs Skifahren, entschied sich dann aber für Unihockey, weil es ein Teamsport ist.

swiss unihockey

Verein: UHC Waldkirch-St.Gallen

erster Verein: UHC Herisau

Alter: 25

Beruf: Lehrer

Anekdote: Wird von seiner Familie stets lautstark angefeuert.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: Chur Unihockey

Alter: 30

Beruf: Betriebswirtschafter HF

Anekdote: Absolviert die Spitzensport-WK der Armee, wodurch er sein Arbeitspensum reduzieren konnte und somit mehr Zeit für Training und Regeneration hat.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: GC Unihockey

Alter: 27

Beruf: Primarlehrer

Hobby: alle Ballsportarten

Anekdote: Geht vor den Spielen gerne spazieren.

swiss unihockey

Verein: GC Unihockey

erster Verein: Floorball Bülach

Alter: 31

Beruf: Fachmann Betriebsunterhalt

Hobby: Zeit mit den Kindern

Anekdote: Auch wenn er zu den Älteren gehört, ist er stets Kind geblieben und immer für einen Joke gut.

swiss unihockey

Verein: UHC Alligator Malans

erster Verein: Chur Unihockey

Alter: 30

Hobby: Fussball, Squash, Wandern

swiss unihockey

Verein: Unihockey Basel Regio

erster Verein: TV Oberwil

Alter: 35

Beruf: arbeitet auf einer Bank

Hobby: Zeit mit den Kindern

Anekdote: Mendelin ist in Basel nicht nur Spieler, sondern auch General Manager und Sportchef.

swiss unihockey

Verein: FBC Kalmarsund (Schweden)

erster Verein: UHC Burgdorf

Alter: 23

Beruf: Student

Anekdote: Er lebt mit seiner Freundin Sina Sturzenegger, die ebenfalls Nati-Spielerin ist, in Schweden.

swiss unihockey

Verein: SV Wiler-Ersigen

erster Verein: SV Wiler-Ersigen

Alter: 26

Hobby: Gamen, Sport

Anekdote: Absolvierte die erste Spitzensport-RS mit Unihockey-Lehrgang.