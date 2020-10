Spono und LK Zug spielen weiter, NLB pausiert: So sieht die Situation der Zentralschweizer Handball-Klubs aus Der Spielbetrieb in der NLA der Männer und der SPL 1 bei den Frauen wird fortgesetzt. In der NLB ist bis Ende Jahr Pause.

Für den LK Zug (im Bild Topskorerin Sibylle Scherer) und die Spono Eagles läuft der Spielbetrieb vorläufig weiter. Christian H. Hildebrand (Zug, 17. Oktober 2020)

Vorderhand herrscht Klarheit über das weitere Vorgehen im Handball. Während am Donnerstag kommuniziert worden ist, dass die NLA der Männer nach der Länderspielpause plangemäss weitergeführt wird, folgt dieselbe Botschaft nun auch für die Frauen der SPL1. Vereinsvertreter stimmten am Donnerstagabend mehrheitlich für eine Fortsetzung, während das Bundesamt für Sport gestern die SPL1 als «Liga mit überwiegend professionellem Spielbetrieb» bestätigt hat. «Stand jetzt spielen wir am Sonntag auswärts gegen GC Amicitia Zürich», sagt Mirco Stadelmann, der Sportchef der Spono Eagles. Fixiert ist auch Nottwils Auftritt in der 3. Runde des European Cups.

Die Entscheidung über den Vorstoss in den Achtelfinal fällt in nur einem Spiel, und zwar am Sonntag, 22. November, auf neutralem Boden in Göppingen gegen die Holländerinnen von JuRo Unirek VZV.

Pause bis Ende Jahr für NLB und SPL2

Auch für die Spitzenhandballerinnen des LK Zug, die an diesem Wochenende spielfrei sind, geht es nach Programm weiter, ihre nächste Partie findet am Samstag, 7. November, zu Hause gegen Herzogenbuchsee statt. Alle anderen Ligen hingegen werden mindestens bis Ende Jahr unterbrochen. Dazu zählen auch die zweithöchsten Spielklassen der Männer (NLB) mit dem BSV Stans, sowie der Frauen (SPL2) mit Stans und den zweiten Equipen aus Nottwil und Zug. Alle Begegnungen der NLA, der SPL1 und im Schweizer Cup werden auf handballtv.ch als Livestreams übertragen.