Sport Dem EV Zug gelingt nach Penaltyschiessen glückliche Revanche gegen die Lakers Glücklicher Sieg für den EV Zug: Der Titelverteidiger bezwingt die Rapperswil-Jona Lakers 3:2 nach Penaltyschiessen und revanchiert sich damit für die 1:3-Niederlage im ersten Saisonduell.

Der EV Zug bejubelt den Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 9. Oktober 2021)

Es entbehrte nicht einer gewissen Logik, dass die Entscheidung erst nach der regulären Spielzeit fiel. So mussten doch die Zuger auch in den drei vorangegangenen Heimspielen und zum fünften Mal in der laufenden Meisterschaft vor heimischem Publikum eine Zusatzschicht leisten. Dabei behielten sie zum vierten Mal das bessere Ende für sich, wobei zuvor stets in der Overtime ein Treffer gefallen war. Im Penaltyschiessen trafen auf Seiten der Zuger Dario Simion, Christian Djoos und Anton Lander, während bei den Gästen «nur» Sandro Zangger und Nando Eggenberger reüssierten.

Anton Lander trifft im Penaltyschiessen gegen Lakers-Torhüter Melvin Nyffeler... Philipp Schmidli / Keystone

... auch Dario Simion bezwingt im Penaltyschiessen Goalie Nyffeler. Philipp Schmidli / Keystone

Dem Shootout war eine packende Verlängerung vorausgegangen. In der 61. Minute scheiterte der Rapperswiler Andrew Rowe an der Latte, zwei Minuten später vergab der Amerikaner eine weitere Topchance. In der Folge musste Roman Cervenka, der Topskorer der Lakers, auf die Strafbank. Der EVZ zog aber keinen Nutzen daraus, weil Gäste-Keeper Melvin Nyffeler gegen Dario Simion mirakulös parierte (65.).

Simion wird gestoppt von Goalie Nyffeler und Verteidiger Igor Jelovac. Patrick Straub / Freshfocus

Die Zuger hatten sich in extremis in die Verlängerung gerettet. Der neue schwedische Verteidiger Niklas Hansson glich 23,1 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten aus mit einem Schuss von der blauen Linie zum 2:2, als die Gastgeber zu sechst spielten. Hansson hatte schon beim 1:1 von Reto Suri (29. Minute) den Stock im Spiel. In der 48. Minute hatte ausgerechnet Dominic Lammer, der von 2011 bis 2019 beim EVZ spielte, die Rapperswiler zum zweiten Mal in dieser Partie in Führung gebracht. Danach liessen die Zentralschweizer eine fünfminütige Strafe gegen Yannick Brüschweiler ungenutzt verstreichen – 52 Sekunden konnten sie gar in doppelter Überzahl agieren.

Reto Suri (links) erzielt dank gütiger Mithilfe von Fabian Meier (ganz rechts) den 1:1-Ausgleich. Patrick Straub / Freshfocus

Publikumsliebling Suri gab sich selbstkritisch:

«Wir hatten mehr von uns erwartet.»

Weiter sagte er: «Wir waren nicht so spritzig und aktiv, wie wir das gerne gehabt hätten. Es gibt solche Spiele, in denen die Scheibe nicht für einen läuft. Das war heute ein solcher Abend. Wir standen jedoch füreinander ein und zeigten einmal mehr Charakter. Das zeichnet uns aus.»

Obwohl sich die Zuger nach dem ersten Drittel 0:1 in Rückstand befanden, waren sie damit gut bedient. Sie starteten zwar stark ins Spiel, danach lagen die Vorteile aber auf Seiten der Lakers. Insofern ging die Führung der Gäste durch Eggenberger (16.) absolut in Ordnung. Der formstarke Powerstürmer, der zum achten Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war, traf aus kurzer Distanz nach einem Pass von Roman Cervenka. Unmittelbar vor Ablauf des ersten Abschnitts vergab Rowe alleine vor dem einmal mehr starken EVZ-Goalie Leonardo Genoni das 2:0 - er schoss neben das Tor.

Suri bemängelte im Pauseninterview zu Recht den fehlenden Biss und sprach von einem «schlechten Drittel». Viel besser wurde es zunächst nicht. Zwar vergaben Captain Jan Kovar (26.) und Carl Klingberg (27.) gute Chancen, insgesamt aber standen die Lakers einem Treffer näher. Im ersten Powerplay in der 29. Minute benötigten die Zentralschweizer dann aber nur 19 Sekunden zum Ausgleich, der insofern glücklich war, als der Rapperswiler Verteidiger Fabian Maier den Puck, den Suri vor dem Tor durchspielte, ins eigene Gehäuse lenkte.

Kovar muss frühzeitig unter die Dusche

Den Schwung konnte das Heimteam aber nicht mitnehmen, da Kovar gut eine Minute später wegen eines Checks gegen den Kopf vorzeitig in die Kabine musste. Die fünfminütige Überzahl der Lakers überstanden die Zentralschweizer dank Genoni bravourös. Auch deshalb war das spektakuläre Ende möglich.

Nun folgt am kommenden Mittwoch zu Hause das Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Red Bull München, in dem den Zugern ein Punkt zum Einzug in die Achtelfinals genügt.