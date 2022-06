«Europas Athlet des Monats» Ein Zehnkämpfer mischt die Weitsprungelite auf: Wie der Appenzeller Simon Ehammer vom internationalen Publikum geehrt wird Das internationale Leichtathletik-Publikum hat ausgewählt: Der Appenzeller Simon Ehammer wird für seine herausragenden Weitsprungresultate der vergangenen Wochen geehrt. Nicht zum ersten Mal.

Zehnkämpfer Simon Ehammer vor dem Leichtathletik-Rund in Teufen. Bild: Ralph Ribi

Simon Ehammer ist Zehnkämpfer, mischt als solcher aber gerade die Weitsprungelite auf. Keiner ist in diesem Jahr weiter gesprungen als der 22-Jährige aus dem Appenzellerland. In Götzis vor zwei Wochen schaffte er mit 8,45 m eine Saisonbestleistung und einen Schweizer Rekord. Vor einer Woche sprang er am Diamond-League-Meeting im Weltklassefeld auf Platz zwei.

Logisch, finden seine weiten Flüge längst auch international Beachtung. Gestern wurde Ehammer zu «Europas Athlet des Monats Mai» gewählt. Der europäische Leichtathletikverband nimmt diese Wahl jeweils als Publikumsvoting auf sozialen Medien vor.

Kommende Woche in Oslo kommt der nächste Rekordversuch

Der Athlet, der in Stein AR aufgewachsen ist und nun in Gais wohnt, setzte sich unter anderen vor dem 400-m-Läufer Matthew Hudson-Smith durch. Bereits im Januar war ihm diese Ehre des Asthleten des Monats zuteil worden, als er in der Halle ein erstes Mal den Schweizer Weitsprungrekord geknackt hatte. Für Ehammer folgt der nächste Höhepunkt am Donnerstag am Diamond-League-Meeting in Oslo, wo er wieder im Weitsprung angreifen wird. Mitte Juli folgt die WM. Erst im August an der EM kehrt Ehammer zum Zehnkampf zurück. (rst)