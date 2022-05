Barrage Der Abstieg droht: Luzern kommt in Schaffhausen nicht über ein Remis hinaus Das Barrage-Hinspiel zwischen Schaffhausen und Luzern endet mit 2:2. Der Druck liegt damit noch mehr auf der Seite der Innerschweizer.

Luzerns Filip Ugrinic im Duell mit Uran Bislimi. Martin Meienberger / freshfocus



Nach der Partie steht Raúl Bobadilla auf dem Kunstrasen in der Schaffhauser Arena. Im Hintergrund feiert das Heimpublikum einen engagierten Auftritt seines Teams. Bobadilla lächelt und sagt voller Zuversicht: «Wenn wir am Sonntag eine ähnliche Leistung zeigen wie in diesem Hinspiel, dann können wir uns belohnen.»

Ist optimistisch: Raúl Bobadilla (Mitte). Marc Schumacher / freshfocus

Es ist eine Aussage, die den Innerschweizern durchaus Respekt machen muss. Denn der weit gereiste 34-jährige Stürmer hat mit seiner Einschätzung recht. Der Aufstieg scheint nach dem Hinspiel und einem gerechten 2:2-Remis nicht unwahrscheinlich zu sein. Zweimal liegen die Luzerner in diesem Barrage-Hinspiel zwar in Führung, zweimal aber schafft es das wirblige Heimteam auszugleichen. Am Ende ist Schaffhausen dem Sieg sogar etwas näher, drückt in den letzten Minuten noch auf den Siegtreffer. Nach Abpfiff feiert der Schaffhauser Anhang seine Spieler, die Luzerner, während der Partie deutlich stimmungsgewaltiger, sind zu jenem Zeitpunkt schon längst verstummt.

Stimmungsgewaltig: Die FC-Luzern-Fans während des Spiels. Martin Meienberger / freshfocus

Am Anfang noch, da sind die Luzerner laut. Auch weil für ihr Team die Partie mustergültig startet. Mittelfeldspieler Marvin Schulz kann in der dritten Minute nach einem Steilpass von Schaffhausens Goalie Francesco Ruberto nur mit einem Foul gestoppt werden. Schulz versenkt den fälligen Penalty souverän.

Unnötige Ballverluste der Luzerner

Doch anstatt, dass die Luzerner dadurch das Spieldiktat in die Hand nehmen würden, kommt Schaffhausen immer besser auf. Das liegt zum einen an der wirbligen Offensive rund um das stark aufspielende Sturmduo mit Raúl Bobadilla und Joaquín Ardaiz. Es liegt aber auch an immer wieder unnötigen Ballverlusten aus Luzerner Sicht. Filip Ugrinic etwa, ansonsten einer der Lichtblicke in dieser Saison, verdribbelt sich dann und wann, andere Pässe im Spielaufbau sind von Schaffhausen viel zu einfach abzulesen. Als das Heimteam nach einer Viertelstunde schliesslich ausgleicht, geht dieser Treffer vollkommen in Ordnung. Bobadilla muss nach einer Unsicherheit von Marius Müller den Ball nur noch über die Linie bugsieren.

Trifft zum 2:1-Führungstor: Ardon Jashari. Martin Meienberger / freshfocus

Ähnlich gut wie die erste Hälfte für Luzern startet, geht es auch in der zweiten Halbzeit für die Gäste los. In der 54. Minute kommen die Innerschweizer zu einem Eckball, den Schaffhausen nur bis zu Ardon Jashari klären kann. Dieser haut den Ball direkt und volley mit einem tollen Schuss ins Tor. Doch auch diesmal verpassen es die Innerschweizer wieder, die Partie zu kontrollieren. Stattdessen steigert Schaffhausen selber die Bemühungen. Und erneut gleichen sie aus. Zunächst scheitert Danilo Del Toro zwar noch an einer starken Parade des Luzerner Keepers Marius Müller, nur vier Minuten später ist der Italiener aber zur Stelle. Eine mustergültige Vorlage über die linke Seite von Ardaiz verwertet er zum 2:2.

Ist zufrieden mit dem Auftritt: Schaffhausen-Co-Trainer Hakan Yakin mit Jetmir Krasniqi. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Zum Siegtor reicht es für Schaffhausen in den letzen Minuten nicht, doch nach der Partie scheinen sie dennoch wie der heimliche Sieger. Co-Trainer Hakan Yakin sagt: «Wir haben Moral gezeigt, hatten die Partie gut im Griff. Wir sind heiss für das Rückspiel am Sonntag.»

Der Druck für dieses Barrage-Rückspiel liegt eindeutig beim FC Luzern. Der bisherige Super-Ligist braucht für einen Verbleib in der Liga aber eine Leistungssteigerung. Ardon Jashari, mit 19 bereits Mittelfeldchef des Teams, appelliert an seine Mitspieler. «Nun kommt es auf die Mentalität an. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Sekunde alles geben.» Ansonsten könnte Schaffhausen plötzlich der Oberklassige und Luzern der Absteiger sein.