Bundesliga Die Hertha bleibt erstklassig - der HSV bleibt Unaufsteigbar Im Barrage-Rückspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC Berlin gewinnen die Berliner mit 2:0 und machen so den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wett. Dedryck Boyata in der vierten und Marvin Plattenhardt in der 63. Minute sorgen für die Differenz.

Herthas Spieler feiern den Klassenerhalt ausgiebig. Gregor Fischer / AP

Eigentlich war im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion alles für ein rauschendes Aufstiegsfest angerichtet. Tolle Stimmung und beste Unterhaltung wollte der Heimclub seinen Fans bieten. Doch schon wieder hat es für die Hamburger nicht für den Aufstieg in die Bundesliga gereicht. Trotz guter Ausgangslage aus dem Hinspiel, welches der HSV auf fremdem Terrain mit 1:0 gewann, verlieren die Hamburger das Rückspiel gegen Berlin zuhause mit 0:2.

Zwei Standards entscheiden die Partie

Die Hertha startete druckvoll und erwischte einen Traumstart: Nach einem scharf getretenen Eckball von Plattenhardt stieg Verteidiger Boyata am höchsten und traf zum 1:0 für die Hertha. In der Folge wurde das Spiel etwas ruppiger, die Zweikämpfe wurden von beiden Teams hart geführt. Insgesamt hatten die Berliner in der ersten Hälfte leicht mehr vom Spiel, sie zogen ein hohes Pressing auf. Hamburg konnte in der ersten Halbzeit keinen Schuss auf das Tor von Herthas Ersatztorhüter Christensen verzeichnen.

Beide Mannschaften kamen dann gut aus der Kabine und konnten erste Nadelstiche setzen. In der 63. Minute ereignete sich dann die Szene, welche die Barrage entschied. Der omnipräsente Marvin Plattenhardt verwandelte einen Freistoss aus einem äusserst schwierigen Winkel. Dabei machte HSV-Goalie Fernandes keine gute Figur. In der Folge agierte die Hertha souverän und liess keinen Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen.

Nach dem Hinspiel sagte Hertha-Trainer Felix Magath noch: «Im Moment sind wir raus, wir können ja nur noch gewinnen. Ich denke, dass wir gute Chancen haben, das Spiel noch zu drehen.» In der Tat schaffte es das Team von Felix Magath, mit einer abgeklärten Leistung den Ligaerhalt sicherzustellen. Insgesamt liess der Hauptstadtklub wenig zu und zeigte sich im Vergleich zum Hinspiel wie verwandelt. Der HSV muss derweil eine weitere Saison in der 2. Bundesliga verbringen.