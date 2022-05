Bundesliga Lucien Favre soll Mönchengladbach erneut in die Champions League führen Für den 64-jährigen Waadtländer würde das Engagement bei Borussia Mönchengladbach die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte bedeuten. In den nächsten Tagen soll Favre offiziell als neuer Trainer vorgestellt werden.

Für die Klubführung ist klar, dass Lucien Favre mit Borussia Mönchengladbach wieder um die vorderen Plätze spielen soll. Bild: Martin Meissner / AP

In Mönchengladbach ist das bevorstehende Comeback von Trainer Lucien Favre das grosse Thema. Lucien Favre zurück bei Mönchengladbach? Das hätte man nach seinem unrühmlichen Abgang vor rund sieben Jahren eigentlich nicht mehr vorstellen können.

Die Rückkehr überrascht

In der Saison 2015/16 entschied sich Favre, den Klub mitten in der laufenden Saison zu verlassen. Und das nach nur fünf Spieltagen in der Bundesliga, Gladbach spielte zudem in der Champions League. Die Klubführung fühlte sich vor den Kopf gestossen, denn es war Favre selbst, der sich beurlaubte. Damals sagte er, er habe nicht mehr das Gefühl, der perfekte Trainer für die Borussia zu sein. Kann Favre nach dieser Episode tatsächlich noch der Wunschtrainer des Vereins sein?

Anscheinend schon, denn Favre war in seiner Amtszeit zwischen 2011 und 2015 bei der Borussia sehr erfolgreich. Innerhalb weniger Jahre hatte er Mönchengladbach vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer geformt. Die Saison 2014/15 beendete man auf dem dritten Platz, vier Jahre zuvor rettete Favre den Verein sensationell vor dem Abstieg.

Lucien Favre war bereits zu seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach als unermüdlicher Antreiber und Perfektionist bekannt. Bild: Roland Weihrauch / EPA

Nach seinem Engagement in Mönchengladbach führte Favre den OGC Nice in seiner ersten Saison auf den 3. Platz, im zweiten Jahr fehlte nur ein Punkt zur erneuten Europacup-Teilnahme. Nach zwei Jahren verliess der 64-Jährige den Verein bereits wieder in Richtung Dortmund. Dort wurde er nach zweieinhalb Jahren ohne Titel entlassen, obwohl er mit Dortmund im Schnitt starke 2,09 Punkte holte. Favres grosses Problem war, dass er seine Spieler zunehmend nicht mehr von seiner Spielphilosophie überzeugen konnte und in puncto Kommunikation manchmal hilflos wirkte.

Favre ist bereit

Favre scheint für eine neue Aufgabe bereit zu sein, seit seinem Aus im Dezember 2020 bei Borussia Dortmund ist er vertragslos. Er sagte jüngst:

«Irgendwann sitzt man zu Hause und merkt: Ich will zurück, ich will das Adrenalin spüren. Die Batterien sind aufgeladen. Ein paar Jahre lang bleibe ich noch im Geschäft.»

Der langjährige Gladbach-Präsident Rolf Königs soll bei der Rückkehr eine entscheidende Rolle gespielt haben. Er kennt den 64-jährigen Waadtländer bestens und hofft darauf, dass Favre den Verein wieder in die Champions League führen kann.

Favre verfügt über eine hohe Fachkompetenz und gilt als Perfektionist. Ausserdem ist er ein hervorragender Ausbildner, der viele junge Spieler erfolgreich in eine Mannschaft integriert. Der 64-Jährige hat das Potenzial, die Mannschaft nach zwei enttäuschenden Saisons mit ungewöhnlich vielen Gegentreffern (117) wieder nach vorne zu bringen.