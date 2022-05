Champions league Champions League: Die Fakten zum Endspiel zwischen Liverpool und Real Madrid Das Duell zwischen den europäischen Schwergewichten FC Liverpool und Real Madrid verspricht auch in diesem Jahr viel Spektakel. Der Final findet am Samstag um 21 Uhr im Stade de France statt.

Die Stürmerstars Mohamed Salah und Sadio Mané (Liverpool) sowie Reals Karim Benzema wollen auch im Final eine Hauptrolle spielen. Peter Powell / Rodrigo Jimenez / EPA

Im diesjährigen Champions-League-Final treffen mit Liverpool und Real Madrid zwei der erfolgreichsten Clubs in der Geschichte der Königsklasse im Stade de France aufeinander. Der Final zwischen den beiden Kontrahenten findet zum insgesamt dritten Mal statt, 1981 siegte Liverpool, vor vier Jahren konnte Real Madrid den Pokal in die Höhe stemmen.

Letztes Jahr gewann Real das bisher letzte Duell im Viertelfinal

Während Liverpool seinen sechsten Titel in der Königsklasse anstrebt, hat Madrid die Trophäe schon 13 Mal gewonnen, was Turnierrekord bedeutet. Den letzten Triumph in der Champions League feierten die Madrilenen 2018 gegen Liverpool (3:1), nachdem sie den Wettbewerb im vergangenen Jahrzehnt bereits 2014, 2016 und 2017 gewinnen konnten. Die Engländer um Trainer Jürgen Klopp konnten 2019 das letzte Mal in der Champions League triumphieren. Im letzten Aufeinandertreffen vor einem Jahr setzten sich die Spanier im Viertelfinal mit einem Gesamtscore von 3:1 durch.

Beim letzten Final zwischen Real und Liverpool (3:1) im Jahr 2018 griff Liverpool-Goalie Loris Karius gleich zweimal daneben. Pavel Golovkin / AP

Reals Karim Benzema der Mann der vielen Tore

In dieser Saison konnte Liverpool alle Spiele in der Gruppenphase gewinnen. Im Achtelfinal schaltete man Inter Mailand trotz einer Niederlage im Rückspiel aus, im Viertelfinal behielt man gegen Benfica Lissabon dank einer starken Leistung im Hinspiel die Oberhand. Im Halbfinal war Überraschungsgegner Villarreal gegen die Engländer chancenlos.

Madrid gewann in der Gruppenphase fünf seiner sechs Spiele. Im Achtelfinal-Hinspiel verlor Real mit 0:1 in Paris, im Rückspiel sorgte Madrids 34-jähriger Starstürmer Karim Benzema mit einem Hattrick in der letzten halben Stunde für die Differenz. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Chelsea (3:1) kam ein weiterer Hattrick des Franzosen hinzu, im Rückspiel entschied er die Partie mit einem Elfmeter. Auch im packenden Halbfinal gegen Manchester City (Gesamtscore: 6:5) stach Benzema mit weiteren drei Treffern heraus. Mit seinen 15 Toren wird der überragende Franzose wohl Torschützenkönig des Turniers werden.

Reals Altstar Luka Modric (r.) und Supertalent Vinicius «Vini» Jr. sind im Spiel der Madrilenen nicht wegzudenken. Rodrigo Jimenez / EPA

Reals Trainer Carlo Ancelotti will den vierten Titel

Weitere Spieler wie Luka Modric oder Vinicius Jr. mit bisher sechs Torvorlagen stechen im Madrider Ensemble heraus, bei Liverpool sind die Stürmer Mohamed Salah mit bisher acht Turniertoren und Sadio Mané die Starspieler des Vereins. Insgesamt sechs Spieler im aktuellen Kader der Madrilenen haben die Möglichkeit, den Champions-League-Pokal zum fünften Mal in ihrer Karriere zu gewinnen.

Für Liverpools Coach Jürgen Klopp wäre es der zweite Titel in der Champions League nach 2019. Zudem wäre es das vierte Jahr in Folge, dass ein Team mit einem deutschen Trainer den Titel gewinnt. Madrids Trainer Carlo Ancelotti könnte bereits seinen vierten Titel in der Königsklasse gewinnen, damit wäre er alleiniger Rekordhalter.