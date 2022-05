Champions League Ein Madrider Held der anderen Art: Der lange Goalie Thibaut Courtois zeigt es im Final allen Thibaut Courtois, der belgische Torhüter von Real Madrid, hext sein Team zum Sieg in der Champions League. Und bekommt dafür die Anerkennung, die er so lange vermisst hat.

Der Held von Paris: Thibaut Courtois, Torhüter von Real Madrid. Bild: Yoan Valat / EPA

Eigentlich dauert dieser Final ja noch ein bisschen, 82 Minuten sind erst gespielt. Aber David Alaba umarmt den langen Mann, der hinter ihm im Tor steht, jetzt schon, als ob alles vorbei wäre. Auch Alaba ist sich nun ganz sicher, dass es an diesem Abend kein Vorbeikommen an seinem Goalie gibt, völlig egal, was sich die Stürmer von Liverpool noch alles ausdenken.

Der Mann hinten im Tor heisst Thibaut Courtois, der belgische Torhüter von Real Madrid, Körpergrösse: 199 Zentimeter. Gerade eben ist Mohamed Salah alleine vor ihm aufgetaucht, der Ägypter hat den Ball vorher aus der Luft gestreichelt, wie nur er das kann, und dann aus kurzer Distanz geschossen. Aber der 30-Jährige fährt blitzschnell seine Hand aus, schon wieder eine Parade, eine von vielen an diesem Abend, insgesamt sind es am Ende neun. Die in der 82. Minute ist vielleicht die beste. Und bestimmt die wichtigste.

Courtois ist an diesem Abend eher Mauer als Mensch

23:3 lautet am Ende das Torschussverhältnis in diesem 30. Final der Champions League, 23:3 für den FC Liverpool. Der Sieger von Paris aber heisst Real Madrid. Die Spanier verbringen die 90 Minuten meist in der eigenen Platzhälfte, sie müssen leiden und kämpfen und erspielen sich nur zwei Torchancen. Aber eine davon verwertet Vinicius Junior, der junge Brasilianer, und das genügt auch schon, weil im Tor der Spanier eben Courtois steht. Er ist an diesem Abend eher Mauer als Mensch.

Die Parade des Abends: Courtois rettet gegen Salah. Bild: Christophe Ena / AP

Schon wieder eine Champions League für Real Madrid, die vierzehnte insgesamt. Zum achten Mal in Folge gewinnen die Madrilenen einen Final, und es zeigt sich an diesem Abend, dass es hilft, wenn man nicht mehr weiss, wie das ist: ein solches Spiel zu verlieren. Luka Modric, Karim Benzema und die anderen haben das nie erlebt, haben einfach immer gewonnen, und dieses Selbstverständnis verhilft ihnen auch gegen ein eigentlich überlegenes Liverpool zum Erfolg.

Für den Kroaten Modric und den Franzosen Benzema wird es der fünfte Triumph mit Real Madrid seit 2014; für andere, Toni Kroos etwa oder Casemiro, der vierte. Thibaut Courtois aber erlebt das alles zum ersten Mal. Er hat zwar schon einmal in einem Final gespielt, im Jahr 2014, aber damals trat er noch für Atlético, den Stadtrivalen von Real, an. Courtois und Atlético verloren in der Verlängerung.

Vor dem Spiel gegen Liverpool liess der Belgier wissen, jetzt sei er auf der richtigen Seite der Geschichte, weil Real auch gewinne, wenn es in einem Final antrete. So kommt es dann tatsächlich, aber es ist danach nicht so, dass sich Courtois unbändig freut. Eher wirkt er wie einer, der stolz darauf ist, es jetzt allen gezeigt zu haben.

Das Spiel ist gerade erst zu Ende gegangen, da sagt er schon in ein Mikrofon, dass er diesen Final unbedingt habe gewinnen wollen, um sich Respekt zu verschaffen - und dass dieser ihm bisher gerade in England gefehlt habe. Schon früher hatte Courtois in Interviews durchblicken lassen, dass er findet, seine Leistungen werden nicht angemessen gewürdigt.

Als Kind muss Courtois öfter zum Arzt

Als Courtois noch ein Bub ist, bereitet er den Eltern zuweilen Sorgen. Die Mutter muss mit ihm öfter zum Arzt, hier eine Platzwunde, da ein eingeklemmter Finger. Der kleine Thibaut ist zuweilen ein wenig ungeschickt, aber ein begabter Fussballer ist er schon damals.

Bei seinem Jugendverein Genk gibt es nur einmal Zweifel, dass er den Sprung zu den Profis schafft. Courtois ist gerade 14 Jahre alt und so schnell in die Höhe geschossen, dass er etwas unbeholfen wirkt. Doch das ist rasch vorbei. Er debütiert mit 16 in der obersten belgischen Liga, wird mit 18 Stammkeeper, zieht ein Jahr später schon nach Spanien weiter. Drei Jahre bleibt er bei Atlético Madrid, gefolgt von vier in England, wo er mit Chelsea zweimal englischer Meister wird.

Courtois feiert mit Chelsea-Teamkollegen die englische Meisterschaft. Bild: Keystone

Und jetzt also die Krönung: Champions-League-Sieger mit Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti sagt danach, er könne nicht glauben, was Courtois an diesem Abend gemacht habe, «unglaublich» sei das. Jürgen Klopp, der wie schon 2018 mit Liverpool gegen die Spanier im Final unterlag, lobte Courtois für «drei Weltklasse-Taten».

Jetzt ist der Real-Held der Goalie

61 Paraden zeigte der Belgier in dieser Champions-League-Saison insgesamt, das sind 20 mehr als jeder andere Goalie. Allison Becker, am Samstag sein Gegenüber im Liverpool-Tor, kommt auf gerade einmal 15. Das zeigt, welche Hindernisse sich schon vor dem Final von Paris zuweilen vor den Spaniern auftürmten. Eigentlich waren sie mehrfach bereits ausgeschieden. Aber sie fanden dann doch immer einen Ausweg, zuletzt im Halbfinal gegen Manchester City, als sie nur dank zweier Tore in der 90. und 91. Minute überhaupt ihre Chance auf ein Weiterkommen am Leben erhielten.

Damals war Rodrygo, der Stürmer aus Brasilien, mit seinen beiden Treffern Reals Held. So war das bisher eigentlich immer in der ruhmreichen Geschichte der Spanier: Die Helden, das waren die Offensivspieler, Raúl, Zidane, Ronaldo, Benzema. Seit Sonntag ist da auch noch: Thibaut Courtois, Goalie.