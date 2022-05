Champions-League-Final Barcelonas Frauenteam ist auf Rekordjagd – mittendrin bricht Ana-Maria Crnogorcevic selber alle Bestmarken Barcelona kann mit dem Sieg der Champions League eine herausragende Saison in eine perfekte verwandeln. Die Schweizerin Ana-Maria Crnogorcevic glaubt an den Triumph.

Will den Sieg der Champions League: Ana-Maria Crnogorcevic. Instagram

Ana-Maria Crnogorcevic ist gefragt vor dem Final der Champions League. Die Berner Oberländerin wird vor diesem Final der Königsklasse von Interview-Anfragen beinahe überrollt. Es hat sich viel getan in der Wahrnehmung der Frauen des FC Barcelona. Zuschauerboom, Galavorstellungen, das Mass aller Dinge. Barça ist im Final in Turin am Samstag um 19 Uhr gegen Olympique Lyon favorisiert. Voller Selbstvertrauen sagt Crnogorcevic: «Ich respektiere OL sehr, fünfmal hintereinander die Königsklasse zu gewinnen, ist sehr stark, aber ich denke, wir können gewinnen.»

Barcelona gegen Lyon: Das ist das Duell der beiden Dominatorinnen der letzten Jahre. Hier Barcelona, Titelverteidiger und spanische Meister, auf der Gegenseite Lyon, mit sieben Titeln Rekordsieger. Lyon ist aber nur Aussenseiter, was viel über den Gegner aussagt.

Perfekte Meisterschaft mit 30 Siegen aus 30 Spielen

Die Frauen Barcelonas spielten die perfekte Meisterschaft. In 30 Ligapartien siegte das Team 30 Mal. Die Tordifferenz: 159 Tore stehen nur 11 Gegentoren gegenüber. Auch international verblüfft Barcelona die Fussballwelt mit traumhafter Spielweise. Der Auftritt im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Wolfsburg zählte zu den vielleicht besten Partien eines Frauenfussballteams überhaupt. Mit 5:1 fegte Barcelona das deutsche Spitzenteam aus dem mit 91648 Zuschauern gefüllten Camp Nou. Herausragend war dabei einmal mehr Weltfussballerin Alexia Putellas.

Alexia Putellas ist die überragende Spielerin Barcelonas. Alejandro Garcia / EPA

Dass es im Rückspiel in Wolfsburg mit einem 0:2 die einzige Saisonniederlage für Barcelona absetzte, war nur halb so schlimm. Auch Männer-Trainer Xavi Hernández schwärmt: «Es ist wunderbar, dieses Team spielen zu sehen. Sie sind ein Vorbild für die Männer.»

Ana-Maria Crnogorcevic spielt in Barcelonas Starensemble nicht die Hauptrolle, doch allein mit ihrer Erfahrung und ihrer Polyvalenz ist sie enorm wichtig. Die 31-Jährige kommt in dieser Saison trotz Verletzungspause auf 28 Spiele, erzielte dabei sechs Tore. Gegen Wolfsburg stand sie beide Spiele in der Startelf, Experten gehen dennoch davon aus, dass sie im Final zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

Crnogorcevic spielt bei Barcelona keine Haupt-, aber eine wichtige Rolle. Focke Strangmann / EPA

Die nun zu Ende gehende Champions-League-Saison war die erste mit Gruppenspielen, so wie man dies vom Männerfussball kennt. Damit sollte der Wettbewerb aufgewertet werden. Crnogorcevic sagte zum Start der Saison: «Diese Gruppenspiele erinnern mich an früher. Als Kind durfte ich immer die erste Hälfte der Champions League schauen, danach musste ich ins Bett. Jetzt spielen wir selber um 21 Uhr in der Champions League. Das passt.»

Selbst die Erfinder rechneten wohl aber nicht damit, dass es zu diesen Rekord-Marken kommt, wie sie Barcelona im Viertelfinal gegen Real Madrid und im Halbfinal gegen Wolfsburg aufstellte. Zweimal kamen über 91000 Zuschauern. «Du guckst die Tribüne hoch und siehst all die Menschen - das war unfassbar», sagt Crnogorcevic im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». Für das Final wird auf dem Katalonienplatz in Barcelona eine riesige Leinwand aufgestellt.

Volles Haus: Barcelona spielte in der Champions League zweimal vor über 91'000 Zuschauern. Alejandro Garcia / EPA

Gestartet hatte die Champions-League-Saison mit einem Duell mit Arsenal und Nationalcaptain Lia Wälti, die sagte: «Das Duell mit Barcelona wird uns aufzeigen, wo wir stehen.» Arsenal blieb ohne Chance, verlor in Hin- und Rückspielen im Gesamtskore von 1:8, verpasste später in der starken englischen Liga den Meistertitel aber nur um einen Punkt. Das zeigt die Stärkeverhältnisse gut auf.

Die Lehren aus der Niederlage von 2019

Mit Sieg gegen Lyon kann Barcelona eine Wachablösung abschliessen. Als es 2019 schon zu diesem Duell im Final gekommen ist, siegten die Französinnen überlegen mit 4:1. Es war der vierte Triumph in Folge für den Rekordsieger, im Jahr darauf holte Lyon erneut den Titel. Nach dieser Niederlage hat sich bei Barcelona aber einiges verändert, erklärt Crnogorcevic, die ein halbes Jahr später dazugestossen ist. «Barça war technisch schon früher gut, aber nach einer Stunde platt. Die Spielerinnen haben daraufhin gesagt: Wir wollen mehr, länger und härter trainieren. Das Ergebnis sieht man jetzt. Es ist unglaublich schwer, ein Team zu schlagen, das technisch so versiert und dazu topfit ist.» Im Vorjahr triumphierte Barcelona im Final gegen Chelsea mit 4:0.

Ana-Maria Crnogorcevic ist nicht nur mit ihrem Team auf Rekordjagd. Auch die Statistiken der 31-Jährigen selber sind aussergewöhnlich. Im Schweizer Nationalteam ist sie mit 67 Toren Rekordtorschützin. Und auch Rekordnationalspielerin ist sie bald. Mit 133 Länderspielen fehlen ihr nur noch zwei, um Lara Dickenmann einzuholen. Holt Crnogorcevic mit Barcelona den Champions-League-Sieg, wäre es schon der dritte nach den Siegen im Vorjahr und 2015 mit dem 1. FFC Frankfurt. Natürlich wäre auch diese Marke Schweizer Rekord.