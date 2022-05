DFB-Pokal Grossartig scheitern mit dem SC Freiburg Es wäre der erste Titel für den SC Freiburg gewesen, aber im Elfmeterschiessen des DFB-Pokalendspiels unterliegt der gar nicht mehr so kleine Verein aus Südbaden dem Kunstprodukt RB Leipzig. Ein unvergessliches Erlebnis bleibt der Tag in Berlin dennoch.

Stolz auf das Geleistete, angefasst von dem, was die Fans des SC Freiburg in Berlin veranstaltet haben: Trainer Christian Streich muss nach dem im Elfmeterschiessen gegen Leipzig verlorenen Endspiel den DFB-Pokal stehen lassen. Imago

Als der neue Tag über der Hauptstadt dämmert, ist da immer noch dieses Wechselbad der Gefühle. Die grosse Traurigkeit beim SC Freiburg darüber, eine Hand schon an diesem vergoldeten Pott gehabt zu haben, und dann doch in der finalen Zuspitzung eines dramatischen Endspiels gescheitert zu sein. Und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein und auch ein gewisser Stolz darüber, einen bedeutenden Tag erlebt und am Ende erlitten zu haben.

In einer schicken Event Location an der Spree hat der Sport-Club sich zu seiner After Party versammelt. Die komplette Belegschaft samt Anhang hat der Klub in einem Extrazug nach Berlin verfrachtet. Für Freiburg ist das erste Pokal-Endspiel seiner Geschichte nach einer weiteren ausserordentlichen Bundesliga-Spielzeit mit Platz 6 und der Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe die Krönung. Ehemalige Spieler und Weggefährten sind eingeladen, darunter Ex-Bundestrainer Joachim Löw, der erst unlängst den Status als Rekordtorschütze des Vereins an Niels Petersen abgeben musste.

«So wie du soll Fussball sein»

Und dann sind da noch die vielen Fans des SC Freiburg in der Hauptstadt gewesen. Sehr viele. Viel mehr als die offiziell zustehenden 27'000 Tickets haben sich Freiburg-Anhänger gesichert und sorgen damit für die grösste je gesehene Völkerwanderung von Südbaden und sonst wo her, 74'322 Zuschauer werden im vollbesetzten Berliner Olympiastadion gemeldet und gegen 40'000 halten zum SC. So viele waren schon allein aus Kapazitätsgründen der beiden Stadien in Freiburg noch nie auf einem Haufen.

Das habt ihr einfach nicht verdient 💔 pic.twitter.com/6TjoFl6pkB — SC Freiburg (@scfreiburg) May 21, 2022

Sie sorgen für etliche Gänsehautmomente bei diesem Final. So laut, so imposant, so eindringlich kennt man diese Fans nicht. Vor dem Anpfiff prangt auf einem mächtigen Transparent: «Einzigartiger Verein. So wie du soll Fussball sein.» Die Liebesbezeugung ist gleichzeitg das Statement zum Finalgegner aus Leipzig, einem seit 13 Jahren von einem Getränkekonzern mit vielen Millionen alimentierten Kunstprodukt.

Die Inbrunst der Freiburger Fans schlägt schon vor dem Anpfiff die Gegenseite. Und sie lässt auch nach dem dramatischen Scheitern nicht nach. Erst erlebt der Abend noch seinen würdigsten Moment, als die Zehntausenden erst schweigend, dann mit ihren Handys ein Meer an Lichtern erzeugen, während am Spielfeldrand ein hinter Tüchern abgeschirmter Mann um sein Leben ringt. Die Siegerehrung verzögert sich, bis der Patient im stabilen Zustand in ein Spital transportiert wird. Dann feiern die Freiburger ihre Verlierer so laut, dass die Pokalübergabe an die Leipziger fast untergeht.

Sympathien, von denen Leipzig nur träumen kann

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco, der sich während des Finals mit dem Staff auf der Freiburger Bank zofft, hatte im Vorfeld sich anzumerken erlaubt, dass der SC Freiburg gar kein kleiner Verein mehr sei. Was ja auch stimmt, weil die Breisgauer erstens etabliert sind in der Bundesliga und ausserdem eine Sympathie über ihre Gemarkungsgrenze hinaus geniessen, von der die Marketingzentrale von Red-Bull nur träumen kann.

Ich will Christian Streich mit dem Pott in der Hand sehen! — Toni Kroos (@ToniKroos) May 21, 2022

Das seriöse, von personeller und prinzipieller Kontinuität getragene Schaffen des Sport-Club spiegelt sich in 93 Millionen Euro Eigenkapital, das zum Bilanzstichtag 2020/21 ausgewiesen wurde. Un einer Corona-Saison wurden zehn Millionen Überschuss erwirtschaftet und nebenbei das 80 Millionen Euro teure Europa Park-Stadion gebaut. Und sie geben Nationalspieler wie Niels Schlotterbeck für rund 20 Millionen an Borussia Dortmund ab und holen Nationalspieler Matthias Ginter ablösefrei zurück.

«Wenn man plötzlich etwas zu verlieren hat», sagt SC-Captain Christian Günter, «geht vielleicht auch zu viel im Kopf vor.»

Das spielt natürlich alles keine Rolle, als der Aussenseiter, der die Freiburger trotz aller Lobgesänge gegen Leipzig immer noch sind, in Führung geht, Als sich die Sachsen nach knapp einer Stunde einen Platzverweis einhandeln. Als diese Sachsen in Unterzahl so spielen, dass man ihnen dies nicht anmerkt. Im Gegenteil. Sie werfen ihr hochkarätiges Personal von der Bank Zug um Zug auf die Waage und schaffen den Ausgleich.

Brauseklub am Ziel: Goalie und Captain Péter Gulácsi, einer der ersten Stunde beim Millionenprojekt RB Leipzig, startet nach dem verschossenen Elfmeter des Ex-Sankt-Gallers Ermedin Demirovic durch. Keystone

1:1 heisst es nach 90 Minuten, so wie zuvor zweimal in der Bundesliga, wo die Freiburger bis zum letzten Spieltag sogar an der Champions League schnuppern durften. In der Verlängerung, als beide Mannschaften auf der letzten Rille laufen, treffen die Freiburger drei Mal Pfosten und Latte; einen Nachschuss setzt der Ex-Sankt-Galler Ermedin Demirovic aus bester Position daneben. Das kann man tragisch nennen oder Pech. Aber es ist eine Auseinandersetzung geworden, in der sich für Freiburg etwas verändert hat. «Wenn man plötzlich etwas zu verlieren hat», sagt Christian Günter, «geht vielleicht auch zu viel im Kopf vor.»

Wie erbarmungslos Fussball sein kann, erfährt der Captain des SC am eigenen Leib. Seit drei Jahren hat er in jedem Bundesligaspiel die linke Seite beackert, zwei Saisons lang hat er keine einzige Minute nicht auf dem Feld gestanden. Und er gehört neben Nicolas Höfler und Jonathan Schmid zu den drei Spielern, die mit Christian Streich als Trainer der A-Junioren den DFB-Pokal gewonnen haben. Als Günter als zweiter Freiburger im Elfmeterschiessen anläuft, ist der Akku leer, setzt er seinen Schuss weit übers Tor in den Berliner Nachthimmel. Dass Demirovic dann ein viertes Mal nur die Torumrandung trifft und Leipzig somit Sieger des 79. deutschen Pokalendspiels, besiegelt das Freiburger Scheitern.

Ärgern will sich Christian Streich erst morgen

Es ist ein grossartiges Scheitern. Nach dem Christian Streich, seit 25 Jahren im Verein, seit zehn Jahren Cheftrainer und das mit versonnener Miene zur Freiburger Kurve getrottet ist, sich für die Huldigungen mit tiefer Verbeugung und Kusshand bedankt hat, sagt er, noch ganz angefasst von der Atmosphäre und in seinem unverwechselbaren Duktus: «Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich schaff's einfach ned, mich zu ärgern. Morgen vielleicht.» Er wird das ganz bestimmt tun.

«Es ist ein Geben und Nehmen» zwischen Mannschaft und Fans, sagt Christian Streich, der sich in Berlin über einen so noch nicht erlebten Support für den SC Freiburg bedankt.

Und ab Übermorgen werden sie beim SC Freiburg der verpassten Chance nachtrauern, in ihrem Briefkopf künftig nicht den kleinen, eleganten Zusatz «DFB-Pokalsieger 2022» beifügen zu können. Und dann werden sie wie immer den sportlichen Überlebenskampf in einer Bundesliga ausrufen, die traditionsreiche und potenziell stärkere Standorte zurückerhält. Anschliessend werden sie in der Europa League spielen und daran denken, was für eine denkwürdige Saison 2021/22 war mit einem Endspiel der unerfüllten Sehnsucht.