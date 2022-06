EM-Qualfikation Rechnerei in Richtung Endrunde: Wie sich das U21-Nationalteam für die Europameisterschaft direkt qualifiziert Siegt das U21-Nationalteam in Moldawien, ist die EM-Qualifikation wahrscheinlich – aber noch nicht fix.

Kastriot Imeri (links) und Fabian Rieder jubeln. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Es ist das letzte Spiel der EM-Qualifikation für die U21-Nationalmannschaft im Hinblick auf Rumänien und Georgien. «Es ist schön, einen solchen Final zu spielen», sagt Trainer Mauro Lustrinelli. Unklar ist nur, welche Konsequenzen es hat, wenn die U21 ihr letztes Spiel in Moldawien gewinnt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum wird nach dem letzten Qualifikationsspiel noch nichts entschieden sein?

Klar ist einzig, dass das U21-Nationalteam mindestens die Playoffs im Hinblick auf die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien erreicht. Geht es um die direkte Qualifikation, wird es aber kompliziert. Gruppensieger wird die Schweiz selbst bei einem Sieg in Moldawien nur, wenn die Niederlande in Wales verliert. Diese Partie findet erst am Samstag statt. Bei einem Unentschieden sind die Holländer wegen dem besseren Torverhältnis wohl qualifiziert.

Wie kann sich die Schweiz als Gruppenzweite noch direkt qualifizieren?

Neben den neun Gruppensiegern hat auch der beste aller Gruppenzweiten das EM-Ticket direkt in der Tasche. Siegt die Schweiz gegen Moldawien, sieht es hierbei gut aus. Nur Dänemark und die Ukraine haben als Gruppenzweite genau wie die Schweiz nur eine Niederlage und ein Remis kassiert. Die Ukraine spielt aber noch gegen Frankreich, ein Erfolg scheint unrealistisch. So verbleibt Dänemark als einziger Konkurrent. Die Dänen müssen aber noch gegen die beiden schwierigen Gegner Schottland (Freitag) und die Türkei (Dienstag) ran, zudem besitzen sie bis jetzt noch das schlechtere Torverhältnis als die Schweizer Equipe.

Viel Rechnerei bei Fabian Rieder und der Ausgangslage des U21-Nationalteams. Urs Lindt / freshfocus

Was braucht es, um gegen Moldawien zu gewinnen?

Die ganze Rechnerei bezüglich der direkten EM-Qualifikation ist nur dann angebracht, wenn die Schweizer U21 in Moldawien auch tatsächlich gewinnt. Lustrinelli beschäftigt sich nicht mit Rechnen, sondern sagt: «Wir konzentrieren uns nur auf die Partie gegen Moldawien.» Auf die leichte Schulter könne man das Duell mit dem Gruppendritten nicht nehmen. «Es wird keine einfache Aufgabe, das haben wir im Hinspiel gesehen.» Damals siegten die Schweizer mit 3:0, mussten sich aber bis zur zweiten Hälfte gedulden, ehe das Skore eröffnet wurde. Noch knapper war es am letzten Samstag gegen Bulgarien beim 1:0-Sieg in Lugano. Auch diesmal könnte es wieder Geduld brauchen. «Wir werden viel den Ball haben, Moldawien wird defensiv stehen. Doch wenn wir das Glück provozieren, das Tor suchen, dann kommt es gut.»

Marco Burch will an die EM-Endrunde. Urs Lindt / freshfocus

Welche Bedeutung hätte eine erneute Qualifikation für den Schweizer Fussball?

Zehn Jahre lang hatte der Schweizer Nachwuchs jede Endrunde verpasst, ehe er sich unter Lustrinelli 2021 wieder für die U21-EM qualifiziert hat. Auch wenn das Team nicht über die Gruppenphase hinauskam, war es ein Meilenstein für den Schweizer Fussball. Solche Endrunden-Erfahrungen sind für die Talente auch im Hinblick auf das A-Nationalteam entscheidend. Verteidiger Marco Burch beschreibt es so: «Es wäre super, an einer Endrunde spielen zu können und diese Erfahrungen gegen die besten Nationen sammeln zu dürfen.» Nicht zuletzt könnte auch der Schweizer Klubfussball von Erfolgen profitieren: Wenn die Schweizer Talente bei der EM-Endrunde auf sich aufmerksam machen, steigt ihr Marktwert.

Geduldig bleiben: U21-Nati-Trainer Mauro Lustrinelli. Urs Lindt / freshfocus

Was macht das Schweizer U21 Team erfolgreich?

Sieben Siege, nur je eine Niederlage und ein Remis gegen die Toptalente der Niederlande: Die Schweizer U21 leistet sich in dieser Kampagne keine Ausrutscher. Das Prunkstück dabei ist die Defensive: Ausser gegen die starken Holländer kassierte die Schweiz nur ein einziges Gegentor. Lustrinelli pflegt die Floskel zu sagen: «Die Offensive entscheidet Spiele, die Defensive Meisterschaften.» Tatsächlich verfügt er über eine topbesetzte Abwehr. Mit dem derzeit verletzten Zürcher Becir Omeragic, sowie dem St. Galler Leonidas Stergiou und dem Luzerner Marco Burch hat die Schweiz drei junge Verteidiger mit einem Marktwerte von über fünf Millionen Franken.