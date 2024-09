Essstörungen Gestörtes Essverhalten im Breitensport – Expertin erklärt: «Das Problem ist hier womöglich noch grösser als bei den Profis» Essstörungen sind im Leistungssport weit verbreitet. Wie aber sieht die Situation bei den Tausenden von Hobbysportlerinnen und -sportlern aus? Drei Fachpersonen erzählen aus der Praxis.

Oft stimmt bei einer Essstörung das Bild im Spiegel nicht mit der Realität überein. Man fühlt sich noch zu dick, wenn man längst viel zu mager ist. Archiv

Der drahtige Beamte, der pro Jahr sechs Marathonläufe bestreitet. Der ultraaktive Banker, der sich fast täglich im Fitnessstudio tummelt. Die Lehrerin, die ihren Bewegungsdrang mit Triathlon-Training stillt. Sport ist ein populärer Ausgleich zum Berufsleben. Aber längst nicht alle, die ihn ambitioniert betreiben, sind so gesund unterwegs, wie man denken könnte.

Die Olympiateilnehmerin Lena Häcki hat ihre langjährige Essstörung publik gemacht. Die Biathletin sagt, das Problem sei im Leistungssport frappant. Aber nicht nur dort. Die Erfahrungen von Sportarzt Patrik Noack, von Ernährungsberaterin Barbara Harisberger und von Psychiaterin Bettina Isenschmid aus der täglichen Praxis zeigen, dass längst nicht alle Patienten, die ein problematisches Essverhalten entwickeln, für Weltmeistertitel oder olympischen Ruhm trainieren.

«Die Problematik im Breitensport ist womöglich noch grösser, weil es weder eine Aufsicht noch Reglemente gibt», sagt Bettina Isenschmid und erwähnt im gleichen Atemzug auch die Verwendung von zweifelhaften Substanzen zur Leistungssteigerung oder zur Gewichtsabnahme. Beliebt ist solches Verhalten in Sportarten, in denen ein geringes Gewicht oder ein niedriger Fettanteil von Vorteil sind.

Ehrgeizige Senioren und fehlgeleitete Junioren

Bei den Betroffenen gibt es kein spezielles Muster. Auch ist der Anteil Männer im Vergleich zum Spitzensport eher höher. In der Leistungsgesellschaft von heute wollen auch 50-Jährige ihre Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen. Leider entwickeln sich Essstörungen auffällig oft auch bei ganz jungen Sportlerinnen und Sportlern.

Patrik Noack begegnet in seiner Praxis zwei Typen von Sporttreibenden mit ungesundem Essverhalten. Ambitionierte Ausdauersportler, die zu wenig Gewicht haben, weil sie zu wenig Kalorien zu sich nehmen. Oft mangelt es an Kohlenhydraten oder an Protein. «Durch ihr Verhalten werden sich anfälliger für Infekte und Verletzungen wie Ermüdungsbrüche», sagt Noack.

Die zweite Gruppe umfasst Menschen, die zwar Sport treiben, aber dabei zu viel Gewicht mitschleppen. Sie essen zu viel Kohlenhydrate, konsumieren zu viel Alkohol, ernähren sich ungesund und nehmen sich zu wenig Zeit, um das Essen einzunehmen. Ihr Frust liegt darin, dass sich ihr Gewicht trotz regelmässigem Training erhöht.

Ein Gruselkabinett an Diäten im Internet

Ungesund sind beide Formen. In eine veritable Essstörung rutschen primär Personen, die auf radikale Art und Weise abnehmen wollen. «Es ist haarsträubend, welche Diäten im Internet angepriesen werden», sagt Barbara Harisberger. Oft landen Patientinnen und Patienten, die ihre sportlichen Aktivitäten aus Eigenmotivation mit einer solchen «Wunderdiät» kombinieren, bei der Ernährungsberaterin. «Es entsteht oft aus falschem Ehrgeiz», sagt Harisberger. Die Ernährung wird nicht nur sehr einseitig, sondern das Verhalten auch sehr exzessiv.

«Was mit dem Vorsatz beginnt, einige Kilos abzunehmen, wird bei anhaltendem Erfolg immer massloser. Und bei sportlichem Erfolg wird das eigene Essverhalten leider nicht so schnell hinterfragt», sagt die Ernährungsberaterin. Die grössten Mankos sind die zu geringe Menge der eingenommenen Nahrungsmittel, die Einseitigkeit in der Zusammensetzung oder der nicht aufs Training abgestimmte Zeitpunkt des Essens.

In den Gesprächen mit Betroffenen sei viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn der Wille, etwas ändern zu wollen, steht in solchen Fällen oft nicht an erster Stelle. Sie erkennen zwar Symptome wie fehlende Energie, ausgeprägte Müdigkeit oder gar körperliche Schmerzen. «Aber die Einsicht, als Folge das Essverhalten anzupassen, fehlt oft. Diese Selbsterkenntnis zu gewinnen, braucht Zeit», sagt Harisberger.

Die schwierigen Fälle landen bei der Psychiaterin

Normalerweise ist die Reihenfolge beim medizinischen Blick auf die Krankheit Hausarzt – Ernährungsberaterin – Fachärztin. Bei der auf Essstörungen spezialisierten Psychiaterin Bettina Isenschmid landen also zumeist die «schwierigeren» Fälle. Sie trifft in ihrer Praxis auf viele ambitionierte Hobbysportler. Die Thematik, welche diese in die Krankheit hineinrutschen lässt, gleicht sich. Optimieren des Essverhaltens mit einhergehender Gewichtsreduktion und einseitiger Ernährung.

Bettina Isenschmid sagt, es gäbe wenig wissenschaftliches Material zu Essstörungen im Breitensport. Eine deutsche Kollegin von ihr kommt in ihrer Dissertation jedoch zum Schluss, dass knapp ein Fünftel der Ausdauersportler ein relevantes Essproblem haben.

Auch im Hobbysport wird oft die persönliche Perfektion angestrebt. Nur fehlt dort das Betreuungsumfeld des Leistungssportlers, das korrigierend eingreifen kann. Das Resultat sind ausgezehrte, herabgewirtschaftete Körper. Man ist sich selbst überlassen und entwickelt oft eine zunehmende Angst, mit anderen Leuten über diese Dinge zu reden.

Wenn das Essen alle anderen Themen verdrängt

Ab welcher Grenze erreicht man das Krankheitsbild «Essstörung». Bettina Isenschmid sagt, es gäbe dafür klinische Kriterien. Ein wichtiger Indikator sei die eigene Gedankenwelt. «Die Betroffenen machen sich unglaublich viel Gedanken über die Ernährung und sie verlieren dabei die Freude am Essen. Andere Themen wie Arbeit, Beziehung oder nicht sportliche Freizeitbeschäftigungen werden immer mehr an den Rand gedrängt. Der Suchtcharakter nimmt überhand.»

Folgen sind neben der abnehmenden Leistungsfähigkeit auch im Beruf, eine zunehmende Unkonzentriertheit und Gereiztheit. Weil sich alles ums Essen dreht, verliert man auch zunehmend das soziale Umfeld von Kolleginnen und Kollegen.

Bettina Isenschmid erzählt zwei Beispiele aus eigener Erfahrung. Etwa die Anfrage von einigen Instruktoren von Fitnesscentern, die bei ihr eine Weiterbildung zu Essstörungen machen wollten. Letztlich wurden sie von ihren Chefs zurückgepfiffen – mit dem Argument, es sei nicht an ihnen, den Kunden Vorschriften zu machen.

Genesung nur mit Reduktion des Trainings

Oder jene Frau, die den Drang verspürte, täglich einen Halbmarathon zu laufen. Sie hatte längst Blasen an den Füssen, aber noch immer das Gefühl, sie verpasse etwas, wenn sie ihr Pensum reduziert oder gar einmal darauf verzichtet. Die Ärztin spricht von einem Erledigungszwang. «Sie sagte mir, sie wolle das eigentlich nicht, aber sie müsse.»

Wie aber lauten die Rezepte zur Bekämpfung von Essstörungen? Bettina Isenschmid nennt die wichtigsten Punkte: «Bedarfsorientiert essen und den Trainingsumfang reduzieren – wie schwer das vielen auch fallen mag».

Sie zeichnet mit ihren Patienten in der Therapie oft ein Kuchendiagramm mit den wichtigsten Beschäftigungen: Beruf, Beziehung, Freizeit, Schlaf, Training und Essen. «Viele erschrecken darob, wie gross das Kuchenstück ausfällt, das sich ausschliesslich rund ums Essen dreht.»