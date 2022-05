French Open Jil Teichmann war eine Spätzünderin mit Geldsorgen, die gleichaltrige Belinda Bencic ein Wunderkind mit Millionenkredit Sie kamen beide 1997 zur Welt, gehören beide zu den 30 Besten der Welt und stehen in der dritten Runde von Roland Garros. Doch Belinda Bencics und Jil Teichmanns Weg zum Erfolg unterscheidet sich stark.

Belinda Bencic und Jil Teichmann trösten sich gegenseitig nach der Finalniederlage im Billie Jean King Cup 2021. Martin Divisek / EPA

Jil Teichmann: Spätzünderin mit Geldsorgen

Herbst 2014. Zahltag für Jil Belen Teichmann. 17-jährig erreicht sie im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh den Final eines ITF-Turniers, erhält dafür 980 Dollar Preisgeld und schraubt ihr Total auf 6518 Dollar. In der Weltrangliste stösst sie erstmals in die Top 600 vor. Teichmann träumt davon, im letzten Jahr als Juniorin noch einmal die Grand-Slam-Turniere zu bestreiten. Doch das Geld ist knapp. Über eine Crowdfundingplattform treibt sie 12'000 Franken auf und erfüllt sich ihren Wunsch.

Die Linkshänderin ist eine gute Juniorin, erreicht bei den US Open die dritte Runde, in Paris sogar die Viertelfinals. Noch besser ist sie im Doppel, wo sie 2014 mit der Türkin Ipek Soylu die US Open gewinnt. In der Weltrangliste schafft sie es auf den vierten Rang. Dass sie den Sprung zu den Profis schafft, ist keine Selbstverständlichkeit. Pro Jahrgang schaffen es in der Regel nur zwei irgendwann in die Top 100 der Welt. Denn die Junioren-Weltrangliste ist verzerrt, die Besten spielen in diesem Alter schon bei den Profis. Wie die gleichaltrige Schweizerin Belinda Bencic.

Spielt bisher die beste Saison ihrer Karriere: Jil Teichmann. Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Ein Zufallsprodukt ist die Tennisspielerin Jil Teichmann nicht, aber auch nicht Ergebnis einer elterlichen Ambition. «Die ganze Familie war immer sehr aktiv. Wir waren polysportiv, sind viel geschwommen, haben Pingpong oder Fussball gespielt.» Als Kind besucht sie in Barcelona die Schweizer Schule, lernt Deutsch, Spanisch, Katalanisch, später Englisch und Französisch. «Am liebsten rede ich Spanisch», sagt Teichmann.

Aufgewachsen ist sie in behüteten Verhältnissen. Ihre Eltern Regula und Jacques, beides Schweizer, wollten 1996 eigentlich nur die Flitterwochen in Spanien verbringen. Aber es gefiel ihnen so gut, dass mehr daraus wurde. Der Vater konnte für seine Firma von Barcelona aus arbeiten. Und statt ein, zwei Jahre in der Ferne wurden es 15. Jil kam 1997 dort zur Welt, Bruder Raúl (benannt nach Real Madrids Stürmerlegende Raúl Gonzalez, von dem die Mutter Fan war) knapp zwei Jahre später.

Der Erfolg ist nicht von langer Hand geplant, und Teichmann ist immer wieder verletzt. Erst 2019, im Alter von 22 Jahren, stösst sie erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor. Im gleichen Jahr gewinnt sie Turniere in Prag und Palermo, bei Grand-Slam-Turnieren bleibt sie jedoch hinter den Erwartungen. In Paris ist sie erstmals gesetzt, gewann erstmals eine Partie. Und steht nun erstmals in der dritten Runde eines Major-Turniers. Es ist ein Erfolg, der nicht selbstverständlich ist. Aber längst überfällig.

2019 gewinnt Jil Teichmann in Prag ihr erstes WTA-Turnier. Pavel Lebeda

Belinda Bencic: Wunderkind mit Millionenkredit

Herbst 2014, Zahltag für Belinda Bencic. 17-jährig erreicht sie bei den US Open die Viertelfinals, erhält dafür 370'250 Dollar Preisgeld, wenig später knackt sie die Millionenmarke, stösst in die Top Ten der Weltrangliste vor. Im Jahr zuvor hatte Bencic in Paris und Wimbledon das Turnier der Juniorinnen gewonnen. Bei jedem Meilenstein, den sie in ihrer Karriere setzt, ist sie die Jüngste. Der Gewinn des ersten Grand-Slam-Turnier? Der Vorstoss an die Spitze der Weltrangliste? Das alles scheint nicht nur möglich, sondern logisch und eine Frage der Zeit zu sein.

2013 gewinnt Belinda Bencic in Paris und Wimbledon bei den Juniorinnen. Keystone

Belinda Bencic ist das Produkt einer Privatinitiative. Als sie sieben Jahre alt ist, gehen zwei Männer eine Wette ein, bei der einer eine Million investiert. Es ist Marcel Niederer, ein Freund von Bencics Vater Ivan, mit dem er früher Eishockey gespielt hatte. Mit seinem Vermögen ermöglicht Niederer Bencic, die Arbeit als Versicherungsvertreter aufzugeben und mit seiner Tochter quer durch Europa an Turniere zu reisen.

Eine grosse Karriere ist das Ziel, nicht der Traum

Aufgewachsen ist Bencic zwar in behüteten Verhältnissen, aber mit einer Biografie, die Brüche aufweist. 1968 waren ihre Grosseltern vor den Russen aus der Tschechoslowakei in die Schweiz geflüchtet Das prägt, vielleicht nicht Bencic direkt, aber ihren Vater Ivan und ihre Mutter Dana und die Werte, die sie vorleben. Es sind: Hingabe, Demut, Wille zum Erfolg.

Dieser ist von langer Hand geplant. Als der Vater der zweijährigen Bencic auf dem Garagenplatz und später auf Tennisplätzen Bälle zuwirft, weil er selber nie Tennis gespielt hat, schütteln Nachbarn den Kopf. Doch Bencic geht seinen Weg, was andere denken, kümmert ihn nicht: «Im Gegensatz zu den USA ist es in der Schweiz noch immer verpönt, offen über grosse Ziele zu reden. Warum sollten wir es nicht versuchen» Das Ziel? Grand-Slam-Titel, die Nummer 1 der Welt werden.

Das ist Bencic noch nicht gelungen, doch die Wette auf das Wunderkind ist aufgegangen: Bencic ist zwar immer noch erst 25 Jahre alt, doch mit der Tenniskarawane tingelt sie schon seit einem Jahrzehnt um die Welt. Sie hat sechs WTA-Turniere gewonnen, ist Olympiasiegerin, gehört seit Jahren zu den Top 20 der Welt, hat 10 Millionen Dollar Preisgeld eingespielt.

Einzig in Paris war Bencic bisher selten Erfolg beschieden. Nun steht sie wie 2019 und wie ihre Landsfrau Jil Teichmann in der dritten Runde der French Open. Ein Erfolg, der eigentlich schon längst überfällig war.