Fussball-Barrage Mit Fans im Rücken zum Ligaerhalt: FC Luzern siegt 2:0 und bleibt in der Super League Der FC Luzern gewinnt das Barrage-Rückspiel mit 2:0 und spielt damit weiterhin in der Super League. Schaffhausen verpasst derweil den angestrebten Aufstieg.

Grosser Jubel beim FC Luzern nach dem Ligaerhalt. Marc Schumacher / freshfocus

Noch viele Minuten nach dem Spiel stehen die Spieler des FC Luzern vor ihrer Fankurve und lassen sich hochleben. Später wird Torhüter Marius Müller sagen, dass es auch diesen Fans zu verdanken sei, dass die Mannschaft des FC Luzern die Aufgabe gemeistert und die Liga gehalten hat. «Es war eine einzigartige Atmosphäre, schon die ganze Saison. Wir haben so häufig schlecht gespielt und die Fans haben nicht ein einziges Mal gepfiffen», sagt Müller.

«Am Ende haben wir gemeinsam den Ligaerhalt geschafft.»

70 Minuten sind gespielt, als die ganz grosse Anspannung aus den Muskeln des Luzerner Anhangs und wohl auch der Spieler fällt. Filip Ugrinic lässt zwei Schaffhauser Verteidiger stehen, schliesst mit einem gekonnten Flachschuss wunderbar ab. Es ist das 2:0 und die Entscheidung in diesem umkämpften Barrage-Duell zwischen Luzern und Schaffhausen. In der ausverkauften Luzerner Arena ist dann Feierlaune. Für die Fans ist es wohl der versöhnliche Schlusspunkt einer aus Innerschweizer Sicht enttäuschenden Saison.

Filip Ugrinic freuit sich über seinen Treffer zum 2:0, dahinter jubelt Marvin Schulz mit. Martin Meienberger / freshfocus

Der FC Luzern hält sich mit dem Sieg im Barrage-Rückspiel in der Liga, das Hinspiel in Schaffhausen hatte am Donnerstag noch mit 2:2-Unnetschieden geendet. «Es war knapper als wir wollten», sagt Luzern-Trainer Mario Frick. «Doch wir haben es geschafft. Die Erleichterung ist riesig.»

Schaffhausen verlangt Luzern einiges ab

Der FC Schaffhausen, der kleine Underdog um diesen letzten Platz in der Liga, kann sich nach der Partie von allen Seiten auf die Schultern klopfen lassen. Wie schon in der gesamten Rückrunde, als Schaffhausen am letzten Spieltag den FC Aarau noch entscheidend überholte, zeigten die Ostschweizer hervorragende Leistungen.

Grosse Enttäuschung beim Schaffhauser Stürmer Joaquin Ardaiz nach dem verpassten Aufstieg. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Auf heimischem Kunstrasen hatte der FCS im Hinspiel Luzern vieles abverlangt. Die Offensive rund um Joaquín Ardaiz und Raúl Bobadilla sorgte für viel Wirbel, womit sich Luzern schwer tat. Insbesondere den 23-jährige Uruguayer Ardaiz haben die Luzerner kaum in den Griff gekriegt. Im Rückspiel in Luzern kann Schaffhausen dieses gefürchtete Offensivspiel weniger aufziehen. In der starken Anfangsphase des FC Luzern finden die Schaffhauser praktisch gar nicht statt, erst danach kämpfen sie sich ins Spiel. Verteidiger Bujar Lika meint später:

«Den Start haben wir etwas verschlafen, was wir aber in den nächsten 70 Minuten zeigten, war stark. Darauf können wir stolz sein.»

Luzern ist in dieser Startphase bereits mit 1:0 in Führung gegangen. Nötig für die Eröffnung des Skores ist wie im Hinspiel eine Penaltyszene. Diesmal prallt der Ball an die Hand von Lika, den fälligen Foulpenalty verwertet Marvin Schulz wie schon im Hinspiel souverän zur frühen Führung für Luzern. Für den deutschen Mittelfeldspieler ist es eine gelungene Aktion in seiner letzten Partie im Trikot des FC Luzern. Nach dem Spiel wird er von den Fans verabschiedet, der 27-Jährige wechselt wohl in Richtung Deutschland.

Schaffhausen-Trainer Martin Andermatt (links) mit Luzern-Trainer Mario Frick. Marc Schumacher / freshfocus

In der Folge kommt Schaffhausen zwar besser in die Partie, doch es fehlt an zwingenden Aktionen. Erst beim Stand von 2:0 für die Luzerner kommen die Schaffhauser zu Gelegenheiten, in denen Marius Müller eingreifen musste. Anders als im Hinspiel lässt sich Müller diesmal nicht düpieren und so kann er sich feiern lassen.

Der FC Schaffhausen verpasst den angestrebten Aufsteig, ausser Ruhm und Ehre kann man sich von der guten Saison wenig kaufen. Trainer Martin Andermatt sagt: «Wir können zwar stolz auf das Geleistete sein, ab er im Moment überwiegt die Enttäuschung.»

Grosse Erleichterung bei FC-Luzern-Präsident Stefan Wolf. Martin Meienberger / freshfocus

Grosse Erleichterung beim FC Luzern

Ganz anders ist die Stimmungslage nach dem geschafften Ligaerhalt beim FC Luzern. Präsident Stefan Wolf gibt nach der Partie zu, dass er nervös gewesen sei, die Erleichterung sei nun umso grösser. «Ich bin einfach nur glücklich, dass wir es geschafft haben», so Wolf.

Nach einer missratenen Vorrunde, noch zum Grossteil unter Fabio Celestini, hat sich der FC Luzern mit einer starken Rückrunde den Ligaerhalt schliesslich verdient. Seit der Liechtensteiner Mario Frick das Team übernommen hat, zeigte es sich verbessert, liess Lausanne deutlich hinter sich und rettete sich nur ganz knapp nicht schon auf dem 8. Rang in der Super League. «Nun mussten wir zwar diesen Umweg gehen, aber ich bin stolz, dass wir es geschafft haben», sagt Müller. Mario Frick meint, dass sein Team diese mentale schwierige Aufgabe gut angenommen habe. «Ich habe den Spielern vor dem Spiel gesagt, sie sollen sich vorstellen, wie das Feiern mit den Fans sein würde.» Die Vorstellung ist danach Realität geworden.