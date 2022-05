fussball Muss Luzern, Sion oder GC in die Barrage? So sehen die Gefühlslagen bei den betroffenen Klubs aus Ein einziger Punkt trennt GC, Sion und Luzern. In die Barrage will keiner. So sind die Gefühlslagen bei den Klubs.

Der FC Luzern mit Trainer Mario Frick liegt aktuell auf dem Barrage-Platz, zeigt sich aber in ausgezeichneter Form. Martin Meienberger / freshfocus

Nur zwei Runden stehen in der Super League noch an, und noch immer wissen drei Teams nicht, ob sie auch nächste Saison dort spielen dürfen. Der Kampf gegen den Barrage-Platz, Rang neun, ist im vollen Gang. Mit Luzern, Sion und GC sind drei Traditionsvereine involviert.

7. Platz: GC, 37 Punkte

Für GC sah es diese Saison schon ein paar Mal ziemlich gut aus. Zum Beispiel nach der Hinrunde, die der Aufsteiger auf dem sechsten Platz beendete. Der Abstiegskampf war damals weit weg, und das entspricht ja auch dem Anspruch der Zürcher: Sky Sun, der Präsident aus China, will bekanntlich in die europäische Spitze vorstossen.

In der Rückrunde passte es dann nicht mehr so bei GC, es gab eine lange Serie von acht Spielen ohne Sieg. Aber dann eben auch ein 3:1 gegen Lausanne am 31. Spieltag. Dieser Erfolg bescherte den Zürchern acht Punkte Vorsprung auf Rang neun und den Barrage-Platz. Ziemlich gut, eigentlich. Aber jetzt gilt das nicht mehr.

Zuletzt verliert GC zu Hause gegen Sion, den direkten Konkurrenten, und dann spielt es in Basel ganz gut, führt mit 1:0 – bis Christian Herc eingewechselt wird, es schafft, innerhalb von gerade einmal 144 Sekunden zweimal gelb zu sehen und wieder vom Platz zu müssen. Später prallen die Innenverteidiger Noah Loosli, Schweiz, und Ayumu Seko, Japan, zusammen. Basel profitiert, 1:1, und GC-Trainer Giorgio Contini bemerkt danach, so etwas passiere halt, wenn man einen Japaner als Innenverteidiger habe, der grundsätzlich nicht kommuniziere.

Eine entscheidende Szene: GCs Christian Herc (l.) kassiert im Spiel gegen den FC Basel einen Platzverweis. Marc Schumacher / freshfocus

Jetzt warten noch St. Gallen und YB auf GC. Man kann das als schwieriges Restprogramm sehen, aber es steht in den Sternen, wie es den Ostschweizern nach der Enttäuschung im Cupfinal geht. Und gegen YB hat GC diese Saison dreimal ein Unentschieden geholt.

Restprogramm: St. Gallen (h), YB (a).

8. Platz: Sion, 37 Punkte

Unmittelbar nach der 1:3-Niederlage von Sion gegen Luzern am letzten Spieltag stellte man sich im Wallis die Frage, wer im kommenden Spiel gegen Lausanne auf der Trainerbank sitzen würde. Einmal mehr zeigte das Team von Trainer Paolo Tramezzani einen lustlosen, gar desolaten Auftritt. Präsident Christian Constantin zeigte sich nach der Partie konsterniert, er sagte:

«Wir können uns schon auf die Barrage vorbereiten.»

Dennoch sieht es so aus, als ob Constantin vorerst auf einen Trainerwechsel verzichten will. Und dies, obwohl sein Verein vor gut drei Monaten noch satte 14 Punkte Vorsprung auf den FC Luzern aufwies. Aus den letzten fünf Partien in der Liga resultierten dann nur noch vier Punkte; Luzern siegte viermal.

Sions Trainer Paolo Tramezzani ist gegen Lausanne und Servette gefordert. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Dennoch ist die Ausgangslage für den FC Sion in den verbleibenden zwei Partien auf dem Papier die einfachste, da er gegen das formschwache Servette sowie gegen das bereits als Absteiger feststehende Lausanne-Sport antreten darf. Gewinnt Sion diese beiden Spiele, ist den Wallisern der Klassenerhalt sicher. Allerdings sind Derbys nie ein Selbstläufer. Von den bisherigen drei Saisonduellen gegen Genf verloren die Sittener deren zwei, gegen Lausanne holte man aus drei Partien sieben Punkte.

Was für den FC Sion spricht: Er hat in den letzten Jahren im Abstiegskampf einiges an Erfahrung sammeln können. In den vergangenen drei Saisons war er nie besser als auf dem achten Tabellenplatz klassiert, letztes Jahr musste er gar den Gang in die Barrage antreten.

Restprogramm: Lausanne (a), Servette (h).

9. Platz: Luzern, 36 Punkte

Die Partie spielt Anfang März bei den Young Boys. Schon nach zehn Minuten liegt Luzern mit 0:2 im Hintertreffen. Wieder sieht es nach einer Niederlage aus. Doch der FCL gibt nicht auf und kommt zurück. Dräger gleicht mit einem Traumtor spät noch aus. Es ist ein Spielverlauf, der zeigt: Diese Mannschaft ist noch nicht in der Barrage.

Mohamed Dräger (v.) war beim FC Luzern bisher für die schönen und wichtigen Tore verantwortlich. Martin Meienberger / freshfocus

Dabei liegt Luzern zu diesem Zeitpunkt schon acht Punkte hinter GC, sogar deren elf hinter Sion. Inzwischen beträgt der Rückstand auf die beiden Konkurrenten dank einer beachtlichen Aufholjagd nur noch einen Punkt. Die Luzerner haben seit jenem späten 2:2 in neun Partien nur noch zwei Mal verloren, holten auch gegen die Grasshoppers und Lugano einen 0:2-Rückstand noch auf. Und inzwischen haben sie auch die frühen Gegentore abgestellt. Der Lohn: Drei Siege in Folge.

Der Optimismus ist in Luzern nun gross. «Wir sind in guter Verfassung», sagt Dejan Sorgic. Marvin Schulz ergänzt: «Wir zweifeln nicht mehr an uns. Wir wollen das alle gemeinschaftlich schaffen, der Glaube im Team ist riesengross.» Nun geht es wieder gegen YB, dann wartet Meister Zürich. Es ist das härteste Restprogramm. Trainer Mario Frick stört das nicht. «Wir wollen nicht auf GC und Sion schauen, sondern einfach gegen YB und Zürich gewinnen.»

Restprogramm: Young Boys (h), Zürich (a).