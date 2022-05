Fussball Schiedsrichter Oliver gibt zu: Remo Freuler würde für Foul im EM-Viertelfinal heute nicht mehr Rot sehen Im Viertelfinal der Europameisterschaft 2021 gegen Spanien sah Remo Freuler für ein Foul die rote Karte. Der Schiedsrichter, der Freuler damals vom Platz stellte, gesteht nun, dass er den Schweizer Internationalen damals zu hart bestrafte.

Für dieses Einsteigen gegen Gerard Moreno wurde Freuler vorzeitig des Feldes verwiesen. Anton Vaganov / AP

1:1 stand es 2021 im EM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Spanien. Dann sah Remo Freuler an jenem 2. Juli in St. Petersburg in der 77. Minute nach einem Tackling gegen den Ball und Gerard Moreno von Schiedsrichter Michael Oliver die rote Karte.

Die Schweiz rettete sich nach diesem überaus harten Entscheid ins Penaltyschiessen, sah sich aber durch die zahlenmässige Unterlegenheit einer grossen Chance beraubt.

Michael Oliver entschied sich 2021 sofort für den Platzverweis. Die Beschwerden der Schweizer brachten ihn nicht vom Entschluss ab. Anton Vaganov / Pool / EPA

Nun hat Atalanta-Profi Freuler in Bad Ragaz bei einem Interviewtermin erzählt, dass vor dem Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals zwischen Leipzig und den Bergamasken just Oliver auf ihn zugekommen sei. Und gefragt habe, ob sich der Schweizer erinnern könne.

Freuler antwortete:

«Natürlich erinnere ich mich, das Einsteigen war gewiss hart, aber in einem Viertelfinal keine rote Karte.»

Der Schiedsrichter habe erwidert, man habe alle EM-Partien analysiert und sei zum Schluss gekommen, so ein Foul sei in einem Gruppenspiel eine rote, in einem Viertelfinal aber eine gelbe Karte.