Fussball-WM 2022 Daumen hoch bei Sommer, Shaqiri und Xhaka: Die Erkenntnisse nach dem 0:2 der Schweizer Nati gegen Ghana 33 Grad in Abu Dhabi. Es geht in diesem einzigen Test der Schweizer Nati vor der WM weniger um das Resultat, sondern vielmehr darum, sich an die Verhältnisse anzupassen. Trotzdem war die Partie aufschlussreich, im Positiven wie auch im Negativen.

Belastungstest bestanden: Yann Sommer nach dem 0:2 gegen Ghana. Toto Marti/Freshfocus / Blick

70. Minute: Die Schweizer können einen Eckball nicht klären. Ghanas Verteidiger Mohamed Salisu vom FC Southampton trifft per Kopf zum 1:0. 74. Minute: Yann Sommer rettet gegen Kamaldeen Sulemana, doch Antoine Semenyo staubt zum 2:0 ab. Nach dem Spiel sagt Nationaltrainer Murat Yakin: «In diesem Spiel standen andere Dinge im Vordergrund als das Resultat.» Oder anders formuliert: Ernst gilt es erst am Donnerstag, 24. November, wenn die Schweiz gegen Kamerun in die WM startet. Trotzdem lieferte der Test ein paar nicht ganz unwichtige Erkenntnisse.

Yann Sommer: Die Zweifel sind ausgeräumt

Vor einem Monat knickte er im Pokalspiel gegen Darmstadt um und zog sich eine Bänderverletzung am linken Fuss zu. Der Verband erhielt aus Mönchengladbach Signale, wonach ein Comeback von Sommer vor der WM wahrscheinlich sei. Doch es verstrich ein Spiel nach dem anderen ohne Sommer im Tor. Selbst letzten Freitag, im letzten Spiel vor der WM-Pause, stand Sommer nicht im Aufgebot. Was plötzlich wieder Zweifel nährte, ob die Nummer 1 bis zur WM rechtzeitig fit würde.

Diese Zweifel sind seit gestern und dem 0:2 gegen Ghana ausgeräumt. «Dem Fuss geht es gut», sagte Sommer nach dem Test. Da spielt es für einmal auch keine Rolle, dass er nicht sein allerbestes Spiel zeigte, beim 0:1 nicht glücklich aussah. Egal: Sommer ist zurück. Und das mit der Hitze («sie ist eine grosse Herausforderung») wird er sicher auch noch in den Griff kriegen, wie er meist fast alles in den Griff kriegt.

Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka: Die WM kann kommen

Von fehlendem Spielrhythmus ist bei Xherdan Shaqiri kaum etwas zu sehen. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Am 9. Oktober bestritt Xherdan Shaqiri mit Chicago sein letztes Spiel. Danach hielt er sich allein mit Trainings in Lugano fit. Das sind keine optimalen Voraussetzungen für eine WM. Aber Shaqiri hat einmal mehr bewiesen, dass fehlender Spielrhythmus keinen grossen Einfluss auf sein Spiel hat. Der Mann, der in Katar seine sechste Endrunde bestreitet, hat auch gegen Ghana ein paar Mal angedeutet, dass er der Unterschiedsspieler sein kann. Vor allem aber hat er 90 Minuten durchgehalten.

Am letzten Samstag zuckten einige kurz zusammen, als Granit Xhaka schon nach 15 Minuten ausgewechselt wurde. Der Dirigent von Arsenal gab zwar selber kurz danach Entwarnung (Magendarmgrippe). Aber man weiss nie. Gegen Ghana stand auch er 90 Minuten auf dem Platz und offerierte mit einem phänomenalen Pass Remo Freuler das 1:0. Doch dieser zog es vor, ungenau auf Embolo zu spielen statt selber abzuschliessen. Kurz: Xhaka, bei Arsenal in der Form seines Lebens, ist bereit für die WM.

Ging nicht an die Grenzen, hielt aber 90 Minuten problemlos durch: Granit Xhaka (links) mit Lawrence Ati Zigi vom FC St. Gallen, der für Ghana im Tor stand. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Murat Yakin: Sein Team kann taktische Flexibilität

Der Nationaltrainer stellt gegen Ghana drei statt wie gewohnt zwei Innenverteidiger auf. Probleme bekundet seine Mannschaft mit der Umstellung nicht. Die Umstellung ist auch nicht so gross, wie man denkt. Denn das asymetrische Spiel hat Yakins Mannschaft längst verinnerlicht, weil Ricardo Rodriguez als Linksverteidiger nie den gleichen Drang nach vorne entwickelt wie Silvan Widmer sein Pendant auf der rechten Seite.

Im Spiel gegen Ghana ist Denis Zakaria die Personifizierung der taktischen Flexibilität. Zu Beginn als Achter, wechselt er nach der Pause auf die 6er-Position und ab der 60. Minute in die Innenverteidigung. Er macht es nicht schlecht, aber auch nicht so gut, dass er Ansprüche auf einen Startplatz anmelden kann.

Der eine, Eray Cömert (links) enttäuschte. Der andere, Denis Zakaria, kann nach dem Auftritt gegen Ghana keine Ansprüche auf einen Platz für die Startformation stellen. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Eray Cömert: Keine Option für die Startformation

Der Verteidiger von Valencia wackelt die ersten 30 Minuten und hat Glück, dass ihn der Schiedsrichter nicht mit einem Penalty gegen die Schweiz bestraft. Aber auf dieses Glück kann sich Cömert nicht verlassen. Beim 0:1 macht er einen Eckball heiss, der eigentlich längst schon abgekühlt war. Und beim 0:2 unterläuft er einen einfachen Ball. Kurz: ungenügende Leistung, Chance nicht genutzt.

Auch Ruben Vargas überzeugte nicht vollumfänglich, weil er sich auf der linken Seite zu viele Unsauberkeiten leistet. Doch sein Stellvertreter Renato Steffen hatte noch weniger gute Momente. Immerhin deutete Breel Embolo an, dass «Katar 2022» sein Turnier werden könnte.