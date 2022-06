Tour de Suisse Stefan Küng bleibt nach der Königsetappe auf Schlagdistanz – Fuglsang kommt zur Führung wie die Jungfrau zum Kind Weil er dieser Tage erstmals Vater wird, ging Stefan Küng nie davon aus, die Tour de Suisse zu Ende zu fahren. Nun ist er immer noch dabei. Und hat sogar kleine Aussichten auf den Gesamtsieg.

Stefan Küng ist auch vor dem Finalwochenende der Tour de Suisse noch in Schlagdistanz mit dem Gesamtführenden der Tour de Suisse. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Als Zweiter und zweimaliger Dritter stand Jakob Fuglsang schon zwei Mal auf dem Podest der Tour de Suisse, das Rennen angeführt hat er aber noch nie. Wegen der Coronawelle, die das Feld erfasst hatte, kam der Däne über Nacht zum Leadertrikot wie die Jungfrau zum Kind. Der Russe Alexander Wlassow hatte dieses erst tags zuvor mit seinem Etappensieg in Chiasso übernommen, gehörte aber zu jenen 16 Fahrern, die danach positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und nicht mehr antreten konnten.

Jakob Fuglsang kam zum Leadertrikot wie die Jungfrau zum Kind. Freshfocus

Nach dem Start in Locarno führte die Königsetappe der diesjährigen Tour de Suisse Richtung Norden durch die Leventina und das Val Bedretto. Für die erste Zäsur sorge der 2478 Meter über Meer gelegene Nufenenpass, der damit der höchstgelegene Strassenpass der Schweiz ist. Nach einer Abfahrt durchs Oberwallis nahm eine Gruppe von elf Fahrern den Schlussanstieg auf die Moosalp in Angriff, zu der auch der Schweizer Roland Thalmann gehörte. Der 28-jährige Luzerner konnte auf den 17,7 Kilometern mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,6 Prozent allerdings nicht mithalten, kam bei der erstmaligen Ankunft auf der Moosalp auf den siebten Rang.

Roland Thalmann (vorne) zeigte eine couragierte Leistung. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Crèmeschnitte für Sieger Nico Denz

Im Schlusssprint einer Fünfergruppe setzte sich der Deutsche Nico Denz vor dem Franzosen Clément Champoussin und dem Spanier José Herrade durch. Die Belohnung für den 28-Jährigen aus Waldshut-Tiengen unweit der Schweizer Grenze: ein Blumenstrauss, eine Ehringerglocke und ein Meter Crèmeschnitte, die Spezialität der Region Moosalp.

Der Gesamtführende Jakob Fuglsang musste nur einen Angriff des Briten Geraint Thomas auf den letzten Metern der Etappe kontern, rettete aber eine Sekunde Vorsprung über die Ziellinie. Weiterhin gut klassiert ist der Thurgauer Stefan Küng, der 49 Sekunden hinter Fuglsang auf Rang 7 liegt. Allerdings ist fraglich, ob der zweifache Europameister im Zeitfahren die Tour de Suisse zu Ende fahren wird. Seine Frau Céline und er werden in den nächsten Tagen erstmals Eltern. Er sagt: «Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, die Tour de Suisse zu gewinnen. Nun nehme ich Tag für Tag.»

Ungeachtet dessen dislozierte der Tross am Freitag vom Wallis zurück ins Tessin. Die siebte Etappe führt über 196 Kilometer und 3190 Höhenmeter von Ambri über den Lukmanierpass über die Surselva und Chur nach Malbun in Liechtenstein, wo eine Bergankunft auf dem Programm steht. Den Schlusspunkt der 85. Tour de Suisse bildet ein Zeitfahren in Vaduz.