Swiss Economic Forum Für ein Selfie mit Marco Odermatt stehen selbst Firmenchefs Schlange Grosse Bühne für den Gesamtweltcupsieger am Swiss Economic Forum in Interlaken. Marco Odermatt überzeugt auch in ungewohnter Umgebung vor hochkarätigem Publikum mit Lockerheit und Natürlichkeit.

Marco Odermatt kommt bei den Schweizer Wirtschaftsführern am Swiss Economic Forum in Interlaken ausserordentlich gut an. Anthony Anex / KEYSTONE

Sport macht selbst aus Firmenchefs strahlende Fans. Als Marco Odermatt, aktuell bester Skifahrer auf dem Planeten, am Donnerstagabend als letzter Gast des ersten Veranstaltungstages die Bühne des Swiss Economic Forums (SEF) betritt, platzt das Auditorium beim Casino Interlaken aus allen Nähten. Alle am wichtigsten Unternehmertreffen des Jahres wollen den Olympiasieger und Gesamtweltcupgewinner live erleben.

Und nicht nur das. Der Weg in die Halle und aus dem Gebäude wird für den Innerschweizer zum Spiessrutenlaufen. Sind es im Winter in Adelboden und Wengen meist jugendliche Fans, die im Zielgelände um ein Autogramm oder bestenfalls ein gemeinsames Erinnerungsfoto betteln, stehen diesmal im Berner Oberland gestandene Firmenchefs in der Schlange für ein Selfie.

Hunderte von Absagen und eine einzige Zusage

Zeit dafür hat Marco Odermatt im Grunde nicht, denn die Effizienz in seinen wenigen Auftritten neben der Skipiste bewahrt er sich auch gegenüber dem bislang hochkarätigsten Publikum in seiner Karriere. Am Morgen trainiert der 24-Jährige noch fleissig Kondition, postet danach in den Sozialen Medien Fotos, die ihn während der Fahrt auf dem Rennvelo und beim Joggen im Tannenwald zeigen. Den Abstecher nach Interlaken verbindet der Skistar mit einigen Kurzbesuchen bei persönlichen und Verbands-Sponsoren.

Bis zu drei Anfragen für Teilnahmen an Anlässen erhält der Innerschweizer täglich. Mit Ausnahme des SEF hat er überall abgesagt. Am Wirtschaftsforum, wo die Bühne in den seltensten Fällen Vertreterinnen und Vertretern aus dem Sport gehört, wird er gefeiert. Und obwohl Marco Odermatt nicht zu den grossen Rednern gehört, punktet er im halbstündigen Gespräch mit TV-Mann Urs Gredig durch Natürlichkeit und Schalk.

Nervös wirkt er in diesem Umfeld ebenso wenig wie auf den gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt. «Eine gewisse Spannung war vor dem Auftritt da, denn ich trete nicht jeden Tag auf einer solch grossen Bühne auf. Aber es hielt sich in Grenzen, schliesslich musste ich ja keine Rede halten, sondern das machen, was ich auch den ganzen Winter lang tue: Fragen beantworten.»

Seine Antworten sind gefragt. Als am frühen Nachmittag eine Gruppe Unternehmer beim Networking über das Tagungsprogramm diskutieren, sagt einer: «Den Auftritt von Odermatt finde ich am spannendsten. Den muss ich sehen!» So denken viele Teilnehmende.

Dass Sport nicht nur Politikern als Präsentierbühne nützt, sondern auch in der Wirtschaft ein Leuchtturm ist, sieht man auf dem Weg ins Auditorium. Am Fotopoint, wo sich die Firmenvertreter porträtieren lassen können, dient als Werbebotschaft ein übergrosses Bild von Sprinterin Mujinga Kambundji und nicht etwa von einem bekannten CEO.

Auch Odermatts Auftritt wird mit Bildern aus der vergangenen Saison angekündigt. Emotionen, die auch beim Sportler vier Monate nach den Ereignissen noch immer für Hühnerhaut sorgen. Auch wenn er sagt, dass eigentlich die Zeit fehle, um solche Momente wirklich festzuhalten, «denn man blickt irgendwie immer gleich wieder nach vorne.»

Szenenapplaus für eine bierselige Feier

Im Gespräch gibt sich Marco Odermatt mit seinem urchigen Dialekt zwischendurch nachdenklich, dann wieder witzig und charmant, jedoch stets entspannt und authentisch. Er sagt dazu: «Es kostet mich weniger Energie, wenn ich mich nicht verstellen muss».

Lampenfieber sieht anders aus: Marco Odermatt vor dem bislang hochkarätigsten Publikum seiner Karriere. Anthony Anex / KEYSTONE

Und er sorgt einige Male für Lacher im Publikum. Etwa, als er seinen Alltag mit jenem in anderen Jobs vergleicht. «Als Kind dachte ich auch noch, ich will Skifahrer werden, weil es dort um das geht, was man in den zwei Minuten am TV sieht. Und danach ist Feierabend.»

Und bei einer Aussage applaudiert gar der gesamte Saal spontan. Urs Gredig fragt Marco Odermatt, wie stark er sich über die Berichte von seiner feuchtfröhlichen Spontanfeier nach dem Olympiasieg geärgert habe. Der Skistar antwortet: «Überhaupt nicht. Wenn man nach einem solchen Tag nicht feiert, wann dann?»