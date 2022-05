Eishockey-WM Die Schweizer Nationalmannschaft siegt und siegt – dank des «Gölä-Effekts» Siege Nummer fünf und sechs gegen Kanada und Frankreich – die Schweiz ist das offensiv beste WM-Team.

Tobias Geisser (links) jubelt nach dem Tor zum 2:2 mit Nico Hischier. Urs Lindt/Freshfocus

Wir sind zwar noch lange nicht Weltmeister. Bis zum grossen Augenblick braucht es mindestens noch drei Siege: Viertelfinal, Halbfinal, Final. Aber was schon feststeht: Die Schweiz ist das unterhaltsamste WM-Team.

Mit Abstand. Ja, die Schweizer nehmen inzwischen hockeytechnisch die Rolle ein, die seit 1954 meistens die Russen gespielt haben. Russland und Weissrussland sind ja wegen der weltpolitischen Lage von der WM ausgeschlossen worden.

Das russische Hockey steht auch für Taktik, Struktur und Disziplin. Aber eben viel mehr noch für Spektakel, Kreativität und Kunst. Die Tschechen, Schweden und Finnen sind Meister der Taktik, der Disziplin und der Defensive. Die Nordamerikaner stehen für Wucht, Geradlinigkeit und Selbstvertrauen. Daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern.

Aus grauen Entlein werden weisse Schwäne

Nur eine Mannschaft hat im Laufe der vergangenen Jahre einen grundsätzlichen Wandel vollzogen: Unsere Nationalmannschaft. Nach der Rückkehr auf die Weltbühne 1998 für lange Zeit das langweiligste, weil defensivste Team jedes Titelturniers. Seit 2010 sind aus den grauen spielerischen Entlein mehr und mehr strahlend weisse spielerische Schwäne geworden und in Helsinki fliegen sie ganz besondere schön.

Ein bisschen so wie Marco Pfeuti («Gölä») – nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen SCB-Verteidiger Urs Pfeuti – zu singen pflegt:

En Schwan so wiess wiä Schnee

Vergässe was isch gsche

Und d Flügel trage se so wit

Wos keini Grenze meh git.

Schnelligkeit, Präzision, Kreativität prägen das Spiel der Schweizer und in lichten Momenten zelebrieren sie Hockey so wie einst die Russen. Wie spielerische weisse Schwäne eben.

Der «Gölä-Effekt». Die Schweiz ist mit 30 Treffern vor Schweden (26) das offensiv beste Team dieser WM. Und die Behauptung trifft ja schon zu: Im Grossen und Ganzen sind wir eigentlich Weltmeister. Nur nicht im Kleinen halt noch nicht. Will heissen: Den Titel können die Schweizer erst dann holen, wenn sie Leichtsinnsfehler und taktischen Übermut ganz vermeiden lernen. Wenn es gelingt, das Spiel zur Perfektion zu justieren.

Das Weltrekordspiel von Ambühl

Ein Wochenende hat diese besondere Situation in Helsinki dramatisch gezeigt: Gegen Weltmeister Kanada sind Motivation und Konzentration maximal: Es ist ja auch noch das Weltrekordspiel für Andres Ambühl. Seine 120. WM-Partie – mehr hat noch keiner bestritten. Also zeigen alle ihr bestes Hockey. Dreimal wird ein Rückstand (0:1, 1:2, 2:3) subito in spätestens 86 Sekunden aufgeholt und am Ende steht ein grandioser 6:3-Sieg.

Der Schweizer Pius Suter (links) fordert Frankreichs Torhüter Sebastian Ylonen. Peter Schneider/EPA

Am Sonntag war die Motivation gegen Frankreich minimal. Eine reine Pflichtübung. Und siehe da: Ein Drittel lang sind die Schweizer einfach nicht so richtig bei der Sache. Graue Entlein. Ein Fehlpass von Enzo Corvi in der eigenen Zone ermöglicht Alexandre Texier, dem Timo Meier der Franzosen, das 0:1. Ein schneller Konter führt zum 0:2 und mit einem von Andrea Glauser verursachten Penalty verpasst Alexandre Texier gar das 0:3. Reto Berra hält.

Ambühl trifft auf Pass von Captain Hischier

Aber nach dem ersten Drittel und einem 0:2-Rückstand ist fertig lustig. Nach und nach beruhigen die Schweizer das Spiel. Und weil sie ja für beste Unterhaltung sorgen, ist der statistische Siegestreffer, das 3:2, kein gewöhnliches Tor. Andres Ambühl trifft. Auf Pass von Captain Nico Hischier.

5:2 nach 0:2 – die Schweizer haben es verstanden, aus einer langweiligen Pflichtübung ein zeitweise gar dramatisches Spektakel zu machen. Was erneut für Nationaltrainer Patrick Fischer spricht: Wie gegen Kanada – 3:3 nach einem Drittel, dann 3:0 im zweiten und dritten Drittel – gelingt es erneut, in der ersten Pause das Spiel zu justieren: 0:2 nach einem Drittel, 5:0 im zweiten und dritten Drittel. Denis Malgin wird nach dem Spiel sagen: «Wir haben in der Pause die richtigen Worte gefunden und haben dann wieder unser Hockey gespielt.»

Nicht mehr das Hockey der grauen Entlein. Sondern der weissen Schwäne. Wie hoch fliegen sie noch? Das ist nun die grosse Frage. Um den Gruppensieg in jedem Fall zu sichern, ist am Dienstag gegen Deutschland ein Sieg erforderlich. Die Partie beginnt um 11.2o Uhr.