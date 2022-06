Nationalmannschaft Die Brennpunkte vor Schweiz-Portugal: Yakins Bekenntnis zu Xhaka ++ Cristiano Ronaldo fehlt ++ Nati droht Abstieg Heute Abend um 20:45 fordern die Schweizer Fussballer in Genf Portugal (live bei uns im Ticker). Was sind die dringendsten Themen nach den drei Niederlagen der letzten zehn Tage? Lesen Sie unsere Übersicht.

Zwei starke Charaktere, Keystone

Der Trainer und sein Captain, es war und ist das grosse Thema rund um diese Nati-Spiele. Noch ist das Verhältnis von Murat Yakin und Granit Xhaka nicht von allergrösster Harmonie geprägt. Am Samstag betonten jedoch beide noch einmal, wie sehr sie einander schätzen. «Wir haben ein super Verhältnis, ich sehe keine Probleme zwischen uns», sagt Xhaka. Und Yakin ergänzt: «Wir sind zwei starke Charakterköpfe, reden viel miteinander und tauschen uns aus, das ist das Wichtigste.»

Die Frage, wie sehr Granit Xhaka zum Fussball passt, der Murat Yakin vorschwebt, ist eine, welche die Fussball-Schweiz in diesem Jahr noch intensiv beschäftigen wird. Doch es gibt Anzeichen, dass die beiden auf dem Weg sind, sich zu finden. Die Frage dieser Zeitung, ob Yakin immer auf Xhaka setzt, solange er nicht verletzt oder gesperrt wäre, nutzte der Nationaltrainer am Samstag, um ihn noch einmal zu loben:

«Dass Granit die letzten drei Spiele allesamt durchgespielt hat, war ein Zeichen für ihn. Er hat Verantwortung übernommen, die Mannschaft geführt, auch offensive Akzente gesetzt. Und er ist auch ein Vorbild bezüglich Laufarbeit. Genauso will ich ihn sehen.»

Während Yakin so sprach, sass Xhaka daneben, lauschte den Worten - und sein Lachen wurde immer grösser. Es ist offensichtlich: Das Bekenntnis von Yakin hat ihm sehr gut getan.

37 Jahre alt ist er. Und noch immer so ehrgeizig wie eh und je. Vor einer Woche schoss Cristiano Ronaldo beim 4:0 gegen die Schweiz zwei Tore. Es hätten am Ende auch vier sein können. Nun aber wird Ronaldo in Genf fehlen. Er machte die Reise mit seinen Teamkollegen gar nicht erst mit, verabschiedete sich vorzeitig in die Ferien. Das ist wohlverdient. Und bestimmt auch weitsichtig. Schliesslich will Ronaldo in Katar bei seiner aller Voraussicht nach letzten WM noch einmal viele Höhepunkte erleben. Das Spiel Schweiz-Portugal ist trotzdem ausverkauft. Es darf mit sehr vielen portugiesischen Fans gerechnet werden. Am Nachmittag sind in der Stadt Genf bereits sehr viele Fahnen und Leibchen des Europameisters von 2016 zu sehen.

CR7 verabschiedet sich nach dem Spiel gegen Tschechien in die Ferien. Keystone

Schweiz gegen Portugal. Wer ein bisschen Fantasie hat und rund um die Schweizer Nati mit viel Optimismus gesegnet ist, der stellt fest: Zu diesem Duell könnte es an der WM in Katar durchaus auch wieder kommen – im Achtelfinal. Dann nämlich, wenn die Schweiz die Vorrunde (Gegner: Kamerun, Brasilien, Serbien) auf Rang 2 abschliesst und Portugal (Gegner: Uruguay, Ghana, Südkorea) auf Rang 1.

Nach drei Niederlagen zu Beginn dieser Nations-League-Kampagne zeichnet sich für die Schweiz der Abstieg aus der Liga A ab. Es trifft den letzten der vier Teams. Um Tschechien, das bereits vier Punkte hat, noch abzufangen, braucht die Schweiz also mindestens einen Sieg im Direktduell zum Schluss am 27. September. Jedoch muss die Nati zuvor gegen Portugal heute und Spanien am 24. September mindestens auch noch einen Punkt gewinnen - und gleichzeitig auf möglichst hohe Niederlagen der Tschechen hoffen.

Letztmals verlor die Schweiz vor der Heim-EM 2008 vier Spiele in Serie. Es gilt, heute in Genf zu verhindern, dass diese Marke eingestellt wird. Wobei es natürlich auch darum geht, mit guten Gefühlen in die Sommerpause zu gehen.