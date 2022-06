Springreiten Nationenpreis am CSIO St.Gallen ist die WM-Hauptprobe für Schwizer und Schmitz: «Die WM könnte für mich vielleicht die letzte Titelchance sein» Am Montag findet im Gründenmoos der Nationenpreis der Springreiter statt. Seit 22 Jahren wartet die Schweiz auf einen Sieg. Ausserdem ist es für Pius Schwizer und Edouard Schmitz eine wichtige Probe vor der WM in Dänemark.

Pius Schwizer vertritt die Schweiz am Montag am Nationenpreis im Gründenmoos. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Schweizer Springreiter streben am Pfingstmontag im St.Galler Gründenmoos einmal mehr den Nationenpreissieg an. Es ist der 21. Anlauf vor heimischer Kulisse. Vor 22 Jahren siegte die Schweiz in Luzern, vor 26 Jahren letztmals in St.Gallen. Und es wird ein aussagekräftiger Test für die WM-Aspiranten Pius Schwizer und Edouard Schmitz werden.

Der erfahrene Luzerner Schwizer und der relativ unerfahrene Genfer Schmitz gehören dem Team von Equipenchef Michel Sorg an. Zusammen mit den beiden Teamleadern Steve Guerdat und Martin Fuchs sollen die beiden mit ihren Pferden Vancouver und Quno die Resultate für den ersehnten Heimerfolg liefern.

Somit würde, entgegen der allgemeinen Erwartungen, Bryan Balsiger Ersatzreiter sein. Der Olympiareiter von Tokio hat mit Dubai Anfang Mai in La Baule den Nationenpreis bestritten und kam mit je einem Abwurf ins Ziel. Man weiss, was der Neuenburger und seine schnelle Belgien-Stute können. Aber was können Routinier Schwizer mit dem ebenfalls erfahrenen Belgien-Hengst Vancouver und der aufstrebende Schmitz mit dem ehemaligen Pferd des Henauers Mathias Schibli auf höchstem Niveau und unter Druck leisten?

Die Gegner sind nicht übermächtig

Ein Heimerfolg müsste nach elf zweiten und vier dritten Rängen möglich sein. Die Konkurrenz in St.Gallen ist gegenüber anderen Jahren durchschnittlich. Es fehlen die Olympiasieger aus Schweden, die im Vorjahr auch in St.Gallen triumphierten, Frankreich, Irland und die USA.

Zu beachten werden aber die Olympia- und EM-Bronzemedaillengewinner aus Belgien sein, die Nationenpreis-Gesamtsieger aus den Niederlanden, Grossbritannien mit dem 66-jährigen John Whitaker und seinem 21-jährigen Neffen Jack Whitaker sowie Deutschland. Das Team um den dreifachen Weltcupsieger Marcus Ehning ist mit 19 Erfolgen Rekordsieger in Nationenpreisen in der Schweiz.

Eduard Schmitz auf Quno. Claudio Thoma/Freshfocus

Konkurrenten haben 37 Jahre Altersunterschied

Im Duell um den wahrscheinlich vierten WM-Platz in der Schweizer Equipe für die Titelkämpfe im August in Herning messen sich ein Senior und ein Youngster. Schwizer wird am 13. August 60-jährig, Schmitz einen Tag zuvor 23-jährig. Es besteht ein Altersunterschied von 37 Jahren.

Schwizer sagt:

«Für mich könnte die WM in Dänemark vielleicht die letzte Titelchance sein.»

Er hat sein Pferd Vancouver von der französischen Equipenreiterin Pénélope Leprevost übernommen. Seit März hat Besitzer François Vorpe, ein Bestatter aus dem Jura, seinen in den Pyrenäen gezogenen Hengst dem Oensinger anvertraut. In Madrid und zuletzt in Hamburg haben sie überzeugt. «Vancouver ist ein Pferd für höchste Aufgaben, wie ich dies einst mit Nobless, Ulysse, Carlina oder Toulago hatte», ist Schwizer überzeugt.

Seit genau einem Jahr reitet Schmitz den 13-jährigen Holsteiner Quno. Er hat noch nie einen Nationenpreis auf höchstem Niveau bestritten. Bislang tastete er sich mit guten Ergebnissen fünfmal in Dreisterne-Events an grössere Aufgaben heran.

«Es wäre fantastisch, wenn ich im eigenen Land in der höchsten Liga debütieren könnte. Davon habe ich schon als Kind geträumt.»