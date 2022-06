Nations League Nationaltrainer Murat Yakin sagt nach dem erzitterten Sieg über Portugal: «Ich hoffe, ich bin bald single...» Die Schweiz besiegt Portugal in der Nations League 1:0 – es ist der erste Sieg im Jahr 2022 und eine starke Reaktion nach den drei Niederlagen zuvor. Nun folgt für die Nationalspieler die Sommerpause.

Endlich mal wieder Grund zum Jubeln: Die Schweizer Spieler feiern das 1:0 durch Haris Seferovic (2.v.r.). Keystone

Sein Lächeln ist zurück! Als sich Murat Yakin kurz vor Mitternacht verabschiedet, tut er das in bester Stimmung. Natürlich, weil der 1:0-Sieg über Portugal gut fürs Gemüt ist. Aber auch, weil nun ein paar Tage Ferien anstehen, nach 17 Tagen im Kreis der Nationalmannschaft – das ist vergleichbar mit einem grossen Turnier. Yakin wird sich mit seiner Familie erholen von den Strapazen der letzten Tage. Und auch ein wenig beim Golfen. «Ich hoffe, ich bin bald einmal single», sagt er schmunzelnd. Es ist auf sein Golfhandicap bezogen (momentan: 11) und nicht etwa auf den Beziehungsstatus.

Erleichterung nach dem Sieg: Murat Yakin. Freshfocus

Auch die Spieler dürfen das Nati-Camp direkt im Anschluss an das Spiel verlassen. Nun gilt es, in den (viel zu kurzen) Ferien nach der langen Saison die Batterien wieder aufzuladen. Mit dem Ausblick, dass auch die neue Spielzeit kein bisschen weniger intensiv wird wegen der anstehenden WM vom 21. November bis 18. Dezember. In Deutschland und England geht’s am 5./6. August los, in Italien und Spanien eine Woche später. In der Schweiz startet die Meisterschaft bereits am 17. Juli.

Yakins Sonderlob für Captain Xhaka und die Innenverteidigung

In einer ersten Analyse nach dem Sieg über Portugal sagt Yakin: «Wir haben da weitergemacht, wo wir gegen Spanien aufgehört haben. Waren aktiv und mit hoher Intensität unterwegs. Und wir haben die richtigen Schlüsse gezogen aus den vergangenen Spielen.» Ein Sonderlob gab es von Yakin für Captain Granit Xhaka. «Er war fantastisch, hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und nun über 90 Minuten fast keinen Fehler gemacht.» Und auch die defensive Stabilität erwähnte der Nationaltrainer noch einmal. Erstmals während dieses Zusammenzugs spielte das Duo Akanji/Elvedi gemeinsam in der Innenverteidigung - und das war sofort spürbar.

Die Hoffnung auf den Ligaerhalt ist zurück

Das 1:0 gegen Portugal ist der erste Sieg der Schweiz Nati im sechsten Versuch im Länderspieljahr 2022. Es ist auch der erste Sieg über eine grosse Nation seit dem legendären 5:2 gegen Belgien im November 2018. Weil Tschechien gleichzeitig gegen Spanien 0:2 verlor, ist auch die Hoffnung auf einen Verbleib der Schweiz in der Liga A wieder intakt. Im September stehen die letzten beiden Spiele dieser Nations-League-Kampagne an, zunächst in Spanien (24.9.), danach in St.Gallen gegen Tschechien (27.9.).

So lief das Spiel Schweiz-Portugal

Der Schweizer Sieg ist auch darum besonders süss, weil es eine gelungene Revanche für das 0:4 von vergangener Woche in Lissabon ist. Die beiden Auftritte sind komplett verschieden. Auch wenn das 1:0 am Ende erzittert ist, der Sieg der Nati ist verdient. Weil sie eine leidenschaftliche und solidarische Leistung zeigt. Und natürlich auch wegen Torhüter Jonas Omlin, der gar überragend ist.

Mit diesem Sieg im Gepäck dürfen die Schweizer doch noch mit guten Gefühlen in die Sommerpause. Wenn es stimmt, dass vor allem der letzte Eindruck zählt, dann darf auch die Zuversicht im Hinblick auf die WM wieder etwas grösser werden. Wer weiss, vielleicht gibt es ja dann sogar ein Wiedersehen mit Portugal - im Achtelfinal. Dann nämlich, wenn die Schweiz ihre Gruppe mit Kamerun, Brasilien und Serbien auf Rang 2 beschliesst. Und die Portugiesen ihrerseits sowohl Uruguay, Ghana als auch Südkorea hinter sich lassen.

Allein, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Es ist den Schweizern gewiss bewusst, dass sie sich in einigen Bereichen noch kräftig steigern müssen bis zum Saisonhighlight.

Das schnellste Nati-Tor seit 1988

Immer wieder misslang den Schweizern in den vergangenen drei Spielen der Start. Jedes Mal kassierten sie bereits in der ersten Viertelstunde ein Gegentor. Würde es wenigstens diesmal gelingen, unbeschadet in die Partie zu starten?

Und wie das gelingt! Es ist sogar ein veritabler Traumstart. Erst 56 Sekunden sind gespielt, als Haris Seferovic den Ball wunderbar platziert ins Netz der Portugiesen köpft. Letztmals traf die Nati 1988 in der ersten Spielminute (Alain Sutter gegen Luxemburg).

Wunderbares Tor: Seferovic trifft per Kopf - wie bereits zweimal im EM-Achtelfinal gegen Frankreich. Michael Buholzer / AP / keystone-sda.ch

Im Hinspiel sind die Schweizer noch getadelt worden, weil das Pressing überhaupt nicht funktionierte, viele rasante Konter nach sich zog. Diesmal ist es genau ein perfekt ausgeführtes Pressing, das zum Tor führt. Neben dem Abschluss von Seferovic war auch Widmers Flanke ein Genuss.

Für Seferovic war das Tor eine kleine Befreiung. Er, der für Benfica Lissabon spielt, aber in dieser Saison wegen einer Wadenverletzung nur auf 528 Einsatzminuten kam. Und darum auch bei Nationaltrainer Murat Yakin unter besonderer Beobachtung steht. Fakt ist: Seferovic behauptet sich im Strafraum stets hervorragend, hat sich zu einer Art König der Lüfte entwickelt. Bereits seine beiden Tore im EM-Achtelfinal gegen Frankreich hat er per Kopf erzielt.

Die frühe Verletzung von Xherdan Shaqiri

Nach 12 Minuten sah es für einen kurzen Moment so aus, als könnte es noch besser kommen für die Nati. Denn der kroatische Schiedsrichter Jovic zeigte nach einem Hands auf den Penaltypunkt. Doch weil Elvedi kurz zuvor ein Foul beging, nahm er die Entscheidung nach Konsultation der TV-Bilder zurück.

Wenig später schied Shaqiri, der den annullierten Penalty provozierte, aus. Während eines Sprints zwickt ihm plötzlich der Oberschenkel. «Ich hoffe, es ist nichts Gravierendes», sagt er nach dem Spiel.

Keystone

Für Shaqiri durfte Okafor ins Spiel. Es blieb nicht die einzige erzwungene Umstellung. Der sehr starke Widmer verletzte sich bei einer Abwehraktion am Knie, schleppte sich irgendwie noch in die Pause – danach ersetzte ihn Steffen. Ja, Steffen, auf der rechten Abwehrseite, weil weder Lotomba noch Mbabu auf dem Matchblatt standen. Der Wolfsburger schlug sich aber viel besser als noch in Portugal. Auch er erhielt von Trainer Yakin ein Lob.

Portugal erhöhte den Druck – aber Ronaldo fehlte spürbar

Der Druck der Portugiesen auf den Ausgleich war in der zweiten Hälfte teilweise vehement. Was auch den einen oder anderen unnötigen, individuellen Fehler der Schweiz nach sich zog. Aber die Nati verteidigte stets solidarisch und konnte sich immer auf Omlin verlassen. «Das war eine tolle Bewerbung im Kampf um die Nummer 2», sagte Yakin. Wobei er den Entscheid in aller Ruhe besprechen will. Mit Yann Sommer, Gregor Kobel und Omlin hat die Schweiz jedenfalls ein herausragendes Trio in ihren Reihen.

In den letzten Minuten durfte auch noch Leonidas Stergiou mithelfen, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Für den St.Galler Verteidiger war es das erste Länderspiel. Stürmer Zeki Amdouni konnte nicht mehr eingewechselt werden, weil Yakin bereits alle fünf Wechsel tätigen musste.

Nicht nach Genf gereist: Cristiano Ronaldo. Keystone

Eines darf bei allem Jubel über diesen Schweizer Sieg trotzdem nicht vergessen gehen: Cristiano Ronaldo fehlte an diesem Abend. Er hat die Reise in die Schweiz gar nicht erst mitgemacht, um noch ein paar Tage mehr Erholung zu erhalten. Auch wenn der Superstar schon 37-jährig ist, sind die Portugiesen ohne ihn eine ganz andere Mannschaft als mit ihm.

Doch den Schweizern darf das im Moment egal sein. Für sie zählt nur das Resultat. Es ist ein Sieg, der für die nächsten Monate ziemlich wertvoll sein könnte.