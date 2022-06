Rad Wurst, Bier und Folklore: Die Tour de Suisse ist nach der Pandemie wieder ein Volksfest – aber auch ein rollender Röstigraben Nach zwei Jahren Tristesse, bedingt durch die Coronapandemie, kehrt die Landesrundfahrt zur Normalität zurück. Ganz verschwunden ist das Virus nicht. Ein Augenschein vom Start zur 85. Tour de Suisse.

Ex-Fahrer Urs Freuler gibt in Küsnacht den Startschuss. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Erstmals 1933 ausgetragen, lebt die Tour de Suisse vom Mythos der rollenden Landesausstellung. Wo sie Halt macht, herrscht Stimmung wie an einem Turnerabend: Es riecht nach Wurst, Bier und ja, zuweilen auch nach Urin. Das ist auch zum Auftakt der 85. Ausgabe nicht anders, als die Fahrer vier Runden auf einem Kurs durchs Zürcher Oberland fahren. Von Küsnacht geht es Richtung Greifensee über den Pfannenstiel und zurück.

Das Start- und Zielgelände erreichen die tausenden Schaulustigen mit Bussen und einer orange-beigen Schmalspurbahn, der Forchbahn, die im Volksmund auch Frieda oder Frieda Bünzli genannt wird. Benannt ist sie nach der Forch. Sie ist, nicht wie viel annehmen, eine Ortschaft, sondern eine Passhöhe. Die Forch erstreckt sich über die drei Gemeinden Maur, Küsnacht, und Egg – und gilt als Region mit «gespaltener Identität».

Das passt zur Tour de Suisse, die den Spagat versucht zwischen Volksfest mit Folklore und Moderne. Alles, um kein Auslaufmodell zu werden.

Die Patrouille Suisse fliegt über der Forch in Formation. Andy Mueller / Andy Mueller/freshfocus

Velorennen dauern Stunden, gestartet wurde um 12.00 Uhr, der Sieger erreichte das Ziel erst um 17.15 Uhr. Oft passiert wenig oder gar nichts, und ist nur die Schlussphase spannend. Das Rahmenprogramm soll deshalb alle ansprechen: Jung und Alt, Mann und Frau, Städter und Dorfbewohner.

Wie das aussieht? Im Ziel sorgt die Band Bregy and Friends mit Saxophon, Schlagzeug, Banjo und Gesang für Stimmung. Im Festzelt wird Bier und Wein ausgeschenkt, es gibt Würste, «Sandwiches, Pommes. Folklore.

Am Freitag spielte die Band Pegasus hier, am Vormittag hielt die Patrouille Suisse ein Training ab. Es gibt eine Kids World, Aussteller, die Veloartikel an Kunden bringen wollen. Eine Erlebniswelt. Das ist die Moderne.

Corona: Isolierzimmer stehen bereit

2020 war die Tour de Suisse wegen der Coronapandemie ganz abgesagt worden. Im Vorjahr war es eine triste Veranstaltung. Start- und Zielgelände waren abgesperrt, am Streckenrand galten Abstands- und Maskenpflicht. Die Werbekolonne entfiel ebenso wie andere Aktivitäten. Ganz aus dem Alltag verschwunden ist das Virus noch nicht. Gegessen wird im Hotel in verschiedenen Räumen und es gibt weiterhin Tests, die allerdings freiwillig sind. Und für den Fall von positiven Fällen haben die Organisatoren Isolierzimmer gebucht. Die Sicherheit geht vor.

Tristesse bei der Tour de Suisse 2021. Wie hier in Frauenfeld. Donato Caspari / Donato Caspari

Nach der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Spanien-Rundfahrt bezeichnet sich die Tour de Suisse als viertgrösste Landesrundfahrt. Wird sie diesem Anspruch gerecht? Sportlich schon. Mit dem Belgier Remco Evenepoel, dem Briten Adam Yates oder dem Franzosen Thibaut Pinot sind bekannte Fahrer am Start. Wie die besten Schweizer: Gino Mäder, Marc Hirschi, Stefan Küng oder Stefan Bissegger. Ergänzt wird das Feld durch ein Nationalteam, bestehend aus jungen Fahrern, die mit dem roten Trikot mit weissem Schweizer Kreuz mitfahren und Erfahrungen sammeln sollen.

Mit 45 Mal war Zürich das häufigste Etappenziel, vor der Bundeshauptstadt Bern mit 27 und Bellinzona mit 23 Ankünften. Das Herz der Tour de Suisse aber schlägt anderswo: auf dem Land, am Gotthard, auf dem Lukmanier oder auf der Staffellegg. Die Pässe, die am meisten im Programm waren. In diesem Jahr führt sie in die Nordwestschweiz, durchs Mittelland, in den Jura, ins Tessin, ins Wallis und sogar nach Liechtenstein, wo sie endet.

Zwei Mal in Liechtenstein, aber nicht in der Romandie

Nicht aber in die Westschweiz. Dieser macht der Spitzenradsport während der Tour de Romandie ihre Aufwartung. Zumindest geografisch ist die Tour de Suisse damit keine echte Landesrundfahrt. Es gibt eine Art Röstigraben.

Das Wetter präsentiert sich auf der Forch an diesem Sonntag im Juni von seiner besten Seite. Viele haben die Gelegenheit genutzt, um selber mit dem Fahrrad hochzufahren und sich danach am Streckenrand einen Platz zu suchen. Unten im Dorf, in der Goldküstengemeinde Küsnacht, sorgen Verkehrssoldaten für einen reibungslosen Ablauf, sperren die Strassen immer dann ab, wenn Werbekolonne und Péloton vorbeifahren.

Nicht alle haben Freude am Treiben. Freizeitfahrer in ihren Cabrios ärgern sich über die Einschränkungen. Das wird sich noch zuspitzen. Dann, wenn der Tour-Tross an Wochentagen mit dem Feierabendverkehr kollidiert. Das allerdings ist die Ausnahme. Was überwiegt, ist die Freude an der Rückkehr zur Normalität. Und damit auch zur Volksfeststimmung.