Schweizer Sprinthoffnung Für Jason Joseph rückt die magische Marke näher – um sie zu erreichen, braucht er eine Übersetzerin Der 23-jährige Hürdensprinter aus dem Baselbiet hat 2021 einen fantastischen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. In diesem Sommer will er in den EM- und WM-Final. Und bald in die Geschichtsbücher seiner Disziplin.

Jason Joseph: Immer cool und meistens schnell. Beim Diamond-League-Meeting 2021 in Lausanne wurde er Zweiter - sein bislang wertvollstes internationales Resultat. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Jason Joseph richtet sich gerne nach dem grossen Bild aus. Der 1.92 m lange Baselbieter Hürdensprinter setzt seine Ziele seit Juniorenzeiten hoch an. Bislang hat er Wort gehalten. Im vergangenen Jahr vorab mit dem neuen Schweizer Rekord. Mit seiner aktuellen Bestzeit von 13,12 Sekunden gehört er weltweit über die 110 m Hürden bereits zum besten Dutzend.

Doch der 23-Jährige will mehr. Die magische Marke knacken. «Jeder Hürdensprinter träumt davon, unter 13 Sekunden zu laufen», sagt Joseph, «erst dann gehörst du zu den richtig Schnellen». Er sieht die eigene Vorgabe als realistisch an und glaubt, darauf auch nicht mehr Jahre lang warten zu müssen. Auf den Weg dahin rechnet er mit der Qualifikation sowohl für den EM- wie auch für den WM-Final in diesem Sommer Beides hat er bislang noch nie geschafft.

Damit es mit den Fortschritten optimal klappt, pendelt Jason Joseph zwischen zwei Kontinenten. Den Winter hat er zum zweiten Mal bei US-Startrainer Rana Reider verbracht. Auch kurz vor der Weltmeisterschaft Mitte Juli will er nochmals in dessen Trainingsbasis im Norden von Florida. Und künftig soll das Uni-Gelände von Jacksonville jeweils von Oktober bis März seine zweite Heimat sein.

Joseph muss die Technik ans Tempo anpassen

Um die Wirkung des Aufenthalts beim Trainer-Guru aber optimal auf die Bahn zu bringen, benötigt Jason Joseph eine Übersetzerin: Claudine Müller, seine langjährige Betreuerin in Basel. Denn vor einem Jahr, als der Hürdensprinter voller Optimismus und Tatendrang von seinem ersten US-Camp in die Wettkampfsaison einstieg, stimmten die Resultate hinten und vorne nicht.

Das Gefühl war hervorragend, die Zeiten zuerst grottenschlecht. Erst im Juli begannen sich Josephs gefühlte Fortschritte auch auf der Bahn auszuwirken. Für die diesjährige Freiluft-Saison, die der Baselbieter am 11. Juni beim Meeting in Genf in Angriff nimmt, glaubt er die Lösung gefunden zu haben. «Ich brauche die Zeit in der Schweiz. Training nur bei Reider würde für mich nicht funktionieren», sagt Joseph.

Dort profitiere er zwar enorm vom Niveau durch die Konkurrenzsituation sowie vom Wissen des Trainers, was Kraft und Schnelligkeit angeht, «aber mit unserer Gruppe von 16 Athleten fehlt dem Coach schlicht die Zeit, um individuell an der Technik zu feilen». Kommt dazu, dass die meisten Trainingspartner von Joseph bereits eine langjährige Position in der Weltspitze einnehmen, ihre Technik also mehr oder weniger ausgereift ist.

Gelernt aus den Rätseln des Vorjahres

Derzeit ist Jason Joseph daran, gemeinsam mit Claudine Müller seine Technik an die über den Winter gewonnene Kraft und Geschwindigkeit zu adaptieren. «Wir haben zwar die gleiche Ausgangslage wie vor einem Jahr, aber wir sind bei der Lösungsfindung viel weiter als damals», sagt Joseph, «es sieht gut aus im Training, auch wenn es noch nicht unserer Wunschvorstellung entspricht».

Mit ein Grund dafür ist Corona. Wegen einer Ansteckung verpasste der Sprinter mit Wurzeln auf der Karibikinsel St. Lucia die Hallen-WM kurzfristig. «Die Infektion als solches habe ich gut überstanden. Danach hatte ich im Training aber rund drei Wochen lang Probleme mit der Lunge», sagt er.

Zufrieden ist Jason Joseph mit dem Aufbau bei Rana Reider. Er habe seit längerem erstmals wieder einen Winter ganz ohne Verletzungssorgen hinter sich und die Zeit in Jacksonville optimal nutzen können.

Untersuchungen gegen Josephs Trainer in den USA

Kein Thema sowohl im Camp wie auch für ihn persönlich waren die Schlagzeilen rund um Startrainer Reider. In den USA läuft eine Untersuchung gegen ihn wegen möglichen Übergriffen gegenüber Athletinnen.

Dazu ermittelt die US-Antidopingbehörde und das FBI im Umfeld des Trainingszentrums in Jacksonville. Reider betreute die nigerianische Sprinterin Blessing Okgabare, die wegen Dopings von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen wurde und vor einigen Wochen für 10 Jahre gesperrt wurde.

Auch Okgabares mutmasslicher Drogenlieferant soll gemäss FBI-Akten rund um das Trainingscamp in Florida aktiv gewesen sein. «Reider hat uns vor dem ersten Training versichert, dass an den Geschichten gegen ihn nichts dran ist. Damit war das für mich erledigt», sagt Joseph kurz und bündig.