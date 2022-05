Super League Aufgebrachte Fans und Befürworter, die sich nicht äussern wollen: Play-Off-Entscheid sorgt für heisse Emotionen 12 Klubs spielen künftig in der Super League. Doch zu reden gibt die Einführung von Playoffs, die Fans wehren sich dagegen.

Fällt die Entscheidung künftig in einem Finalplayoff? In dieser Saison würden Zürich und Basel gegeneinander spielen. Urs Lindt / freshfocus

Es ist nichts weniger als eine Revolution, welche die Klubvertreter an diesem sonnigen Freitag im «Haus des Sports» in Ittigen bei Bern beschliessen. 12 Klubs spielen ab übernächster Saison in der Super League. Und noch viel brisanter: Künftig gibt es Playoff-Partien – auch um den Meistertitel.

Geplant ist, dass es in der Super League nach einer Meisterschaftsphase mit 22 Partien, eine Teilung der Liga gibt. In nochmals je zehn Partien treten die Teams gegeneinander an. Danach gibt es Entscheidungsspiele: Um den Meistertitel, die europäischen Playoffs und wie schon heute die Barrage gegen den Abstieg.

Nur vier Klubs waren dagegen

Die Entscheidung der Klubvertreter fällt an diesem Freitag an der ausserordentlichen Generalversammlung der Liga schneller als erwartet. Es gibt zwar einige Wortmeldungen, auch emotionale Stimmen. Doch die Meinung ist längst gemacht. Nur die vier Klubs Luzern, Thun, YB und Zürich stimmen gegen die vom Ligakomitee ausgearbeitete Vorlage. Nur St. Gallen war gegen die Aufstockung auf 12 Teams, stimmte aber danach für die Playoffs, da die Ostschweizer nicht weniger Heimspiele haben wollten als im heutigen Modus. Um 11:38 kommuniziert die Swiss Football League über Twitter den Entscheid zur Aufstockung und zu den Playoffs, erst auf 15 Uhr hatte die Liga die Medienkonferenz angesetzt.

📰 Update: Nach der Aufstockung auf 12 Klubs legten die Klubvertreter auch den zukünftigen Modus der Super League fest. Nach einem Grunddurchgang mit 32 Runden werden Entscheidungsspiele für den Titel, die europäischen Startplätze und gegen den Abstieg ausgetragen. pic.twitter.com/DtvxcPF4Rg — Swiss Football League (@News_SFL) May 20, 2022

Twitter ist sowieso ein gutes Stichwort. In jenem sozialen Netzwerk, in dem sich Meinungsstarke tummeln, löst die Änderung heftige Reaktionen aus. Wer sich nach dem Entscheid die Beiträge mit dem Hashtag SFL durchschaut, findet praktisch keine einzige positive Wortmeldung zum neuen Modus. Die Twitter-Beiträge passen zu den Wortmeldungen der Fankurven der letzten Woche. Fast alle Fankurven hatten Banner gegen die Einführung von Playoffs gezeigt. Einige Fans starteten eine Online-Petition, 4055 unterzeichneten sie.

Auch an diesem Tag, an dem der Schweizer Fussball die Revolution beschliesst, werden die Klubvertreter mit einem Transparent empfangen. «Dr bescht söu gwinne, gäge Playoffs stimme», liest sich da. Die Fans versuchen im Vorfeld auf sich aufmerksam zu machen – auch mit fragwürdigen Mitteln: Beim Hauptsitz der Swiss Football League wurde der Lift versprayt und GC-Fans marschierten am Vormittag auf der Geschäftsstelle auf. Doch die Haltung der Vereine wird nicht umgestossen, sie ist zu eindeutig.

Schäfer ist das ungewollte Gesicht der Playoffs

Drei Stunden und 22 Minuten nach dem Twitter-Post zum Entscheid sitzt Claudius Schäfer auf einem Podium. Der CEO der Swiss Football League wird mit dem Entscheid in den sozialen Medien rasch zum Feindbild der Fans erklärt, zum Gesicht der Playoffs. Dabei haben die Klubvertreter und nicht die Liga darüber entschieden. Schäfer sagt: «Der Modus wurde nicht von mir oder der SFL angeregt, sondern von den Klubs.»

Claudius Schäfer erklärt den neuen Modus. Video: Adrian Reusser / Keystone-SDA

Schäfer muss sich im Gegensatz vieler Befürworter der Vereine öffentlich äussern. Viele Klubvertreter tun dies derweil nicht. Nicht weniger als 16 von 20 Klubs waren für die Modusänderung. Jene, die den Entscheid trafen, haben den Ort des Geschehens schon verlassen, als die ersten Journalisten eintreffen. Öffentlich zu Wort meldeten sich schon im Vorfeld vor allem die Gegner: Zürichs Ancillo Canepa, YBs Christoph Spycher und Luzerns Stefan Wolf. Gegenüber den kritischen Fans wollen andere das Gesicht nicht verlieren, verstecken sich fast ein wenig hinter dem getroffenen Entscheid.

Nun sitzt Schäfer auf dem Podium und erklärt: «Es ist ein mutiger und zukunftsgerichteter Entscheid.» Schon seit 2012 hat es immer wieder Bewegungen gegeben, die höchste Schweizer Liga zu erhöhen. Doch stets scheiterten die Bemühungen. Diesmal war es schliesslich anders, weil der Wunsch nach einer grösseren Ligen bei den Klubs zu gross gewesen ist. «Es hat in der Schweiz das Potenzial für 12 Mannschaften in der höchsten Liga. In der Challenge League haben wir mehrere Klubs, die in Super League spielen könnten und ihren Platz dort haben möchten», sagt Schäfer. Das Problem dabei: ein gewöhnliche Meisterschaft käme auf zu viele (44) oder zu wenige (22) Spiele. «Mit 12 Mannschaften ist es unmöglich, einen Modus zu spielen ohne künstliche Eingriffe. Wir sind überzeugt, dass dieser Modus den Bedürfnissen am meisten entspricht.» Doch er wirft auch ein: «Wenn man in ein paar Jahren sieht, dass dieser Modus nichts taugt, dann kann man auch wieder zurückgehen.»

Die Fankurven praktisch aller Klubs positionierten sich gegen die Playoffs. Claudio Thoma / freshfocus

Dass der Modus viele Gegner besitzt, weiss man bei der Liga sehr wohl. «Viele zeigen aber in der Diskussion Verständnis», sagt Schäfer. «Natürlich gibt es Fans, für die Play-Offs ein rotes Tuch sind. Das ist schade, aber wir können es nicht ändern.» Und er wirft ein: Als die Liga 2017 die Fans beim Prozess einbeziehen wollte, habe es kaum Rücklauf gegeben.

Nun kommt also die Modusänderung ab der Saison 2023/24. Die kommende Spielzeit verkommt darum zu einer Übergangssaison: Es gibt keinen direkten Absteiger aus der Super League, zwei Teams aus der Challenge League steigen auf, der Dritte spielt gegen den letzten der Super League. Und dann soll sie beginnen: die erste Saison im Schweizer Fussball mit Playoffs.