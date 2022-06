Tour de Suisse versinkt im Corona-Chaos

Gleich sechs Teams der Tour de Suisse melden am Freitagmorgen positive Coronafälle, darunter befinden sich auch zahlreiche prominente Namen. Mit Marc Hirschi (UAE Emerates), Stefan Bissegger (EF Education) sowie Gino Mäder (Bahrain Victorious) wurden auch drei Schweizer positiv getestet. Mäder war am Donnerstag wegen Magen-Darm-Problemen ausgestiegen, der positive Test wurde am Tag darauf bekannt.

Auch der Aargauer Silvan Dillier, der am Donnerstag lange vorausgefahren war, sowie Reto Hollenstein traten am Freitag nicht an. Ihre Teams gaben nicht bekannt, wer positiv getestet worden ist. Hirschis Teamkollegen seien alle negativ getestet worden. Als Vorsichtsmassnahme wird der Zimmerkollege von Hirschi, Joel Sutter, auch aus dem Verkehr gezogen. Gemäss dem Emirates-Teamarzt weise Hirschi leichte Symptome auf.

Ebenfalls nicht mehr antreten konnte der Russe Alexander Wlassow, der erst am Donnerstag das Leadertrikot übernommen hatte. Abgelöst hatte er den Waliser Stephen Williams. Auch er trat am Freitag nicht mehr an. Schon am Donnerstag hatte sich das niederländische Team Jumbo-Visma nach mehreren positiven Fällen von der Tour de Suisse zurückgezogen.

Senn: «Unglücklich, aber ausserhalb unserer Macht»

Obwohl nach Jumbo-Visma mit Alpecin-Fenix (mit dem Schweizer Silvan Dillier), Bahrain-Victorius und UAE Team Emirates gleich drei Teams nicht mehr antreten, soll die Tour de Suisse fortgesetzt werden, wie der Direktor Olivier Senn sagt. In einem am Morgen verschickten Communiqué lässt er sich wie folgt zitieren: «Die Vertreter der UCI, der Teams, der Fahrer und die Tourdirektion haben heute Vormittag die sanitäre Lage gemeinsam beurteilt und beschlossen, das Rennen fortzusetzen.» Und weiter: «Die Verantwortlichen beobachten die weitere Entwicklung und werden am Samstagmorgen die Lage erneut gemeinsam beurteilen.»

2020 war die Tour de Suisse wegen der Coronapandemie ganz abgesagt worden. Im Vorjahr war waren im Start- und Zielgelände keine Zuschauer zugelassen, am Streckenrand galten Abstands- und Maskenpflicht. Die Werbekolonne entfiel ebenso wie andere Aktivitäten. In diesem Jahr sind Tests freiwillig. Gegessen wird im Hotel in verschiedenen Räumen. Für den Fall von positiven Fällen haben die Organisatoren Isolierzimmer gebucht. Senn sagt: «Das ist sehr unglücklich, aber auch ausserhalb unserer Macht. Es zeigt, dass Covid nicht weg ist, auch wenn in der Schweiz keine Massnahmen mehr gelten.» Wohl ein Fehler, wie sich nun zeigt.

In den meisten Ländern Europas gibt es kaum mehr Schutzmassnahmen gegen die Verbreitung des Virus. Das Infektionsgeschehen hat sich zuletzt stark beschleunigt. Auch die Tour de France sieht sich nun mit Bedenken konfrontiert: Zahlreiche betroffene Fahrer sollen am 1. Juli in Kopenhagen zum Start der «Grande Boucle» antreten, darunter Stefan Bissegger, Rigoberto Uran und Alberto Bettiol. An zwei Tagen führt die Tour de France in die Schweiz. Lausanne ist am Samstag, 9. Juli Ankunftsort der achten Etappe. Am Tag darauf erfolgt der Start in Aigle.

Die Liste der Fahrer, die sich zurückgezogen haben

Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) Sjoerd Bax (Alpecin-Fenix) Rui Costa (UAE Team Emirates) Diego Ulissi (UAE Team Emirates) Marc Hirschi (UAE Team Emirates) Alessandro Covi (UAE Team Emirates) Joel Suter (UAE Team Emirates) Matteo Trentin (UAE Team Emirates) Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) Anton Palzer (Bora-Hansgrohe) Reto Hollenstein (Israel-Premier Tech) Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious) Stephen Williams (Bahrain Victorious) Yukiya Arashiro (Bahrain Victorious) Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) Alberto Bettiol(EF Education-EasyPost) Louis Vervaeke (QuickStep-AlphaVinyl) Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)