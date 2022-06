Tour de Suisse Schweizer Rad-Diamanten im Vergleich: Darum ist Mäder der bessere Rundfahrer als Hirschi An der Tour de Suisse zählen Gino Mäder und Marc Hirschi zu den Favoriten. Ein Vergleich in fünf Stichworten.

An der diesjährigen Tour de Suisse wird es besonders hart. Es gibt viele Höhenmeter zurückzulegen, zudem gibt es auf der Moosalp und in Malbun gleich zwei Bergankünfte. Gut für die Schweizer. Denn die Hoffnungsträger heissen Gino Mäder und Marc Hirschi.

Bergliebe

Wenn es bergauf geht, dann fühlen sich die beiden in ihrem Element. Hirschi mag die kürzeren Anstiege, Mäder lieber die etwas längeren. Das hat er nicht zuletzt an der Tour de Romandie gezeigt, als er im Bergzeitfahren zum Abschluss den Turbo zündete und nach eigenen Angaben «so lange und schnell Velo gefahren ist wie noch nie». Diese Leistung reichte zum dritten Rang und zu Platz 2 im Gesamtklassement.

Vor einem Jahr bewies Mäder diese Stärke zudem bei seinem Etappensieg an der Tour de Suisse, als er auf der Tremola angriff und sich so den Sieg in Andermatt holte.

Gino Mäder (vorne )fährt schnell die Tremola hoch - und zum Sieg der letzten Etappe der letztjährigen Tour de Suisse. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Hirschi kann anders als Mäder schon auf den ersten Metern bergauf allen davon fahren. Seine grösste Fähigkeit ist es, im richtigen Moment anzugreifen und sich so der Konkurrenz zu entledigen. Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Danilo Hondo nannte ihn den «Killer», da er Rennen sehr gut lesen könne und jeweils im richtigen Moment attackiere.

Hirschi ist zudem gut in Spielchen, kann den sterbenden Schwan vorgaukeln und zur Überraschung der Konkurrenz angreifen. Seinen stärksten Auftritt in dem Bereich zeigte er bei seinem Etappensieg an der Tour de France 2020, als er aus der Spitzengruppe attackierte und davon fuhr.

Gesamtklassement

Ist Marc Hirschi einer für das Gesamtklassement? Mittelfristig darf man sich diese Frage stellen. Hirschi bringt die Fähigkeiten mit, auch über einen längeren Zeitraum schnell zu fahren. Kurzfristig aber will Hirschi an Rundfahrten Nadelstiche setzen.

Etappensiege sind das Ziel, daneben legt er seinen Fokus auf Erfolge an Eintagesklassikern, wie es ihm 2020 mit dem Sieg der Flèche Wallonne geglückt ist. Viele Etappen der diesjährigen Tour de Suisse sind auf Hirschis Stärken zugeschnitten. Im Blick sagt er: «Ein Etappensieg an der Tour de Suisse wäre für mich schon sehr wichtig.»

Marc Hirschi beim Sieg der Flèche Wallonne 2020. AP Photo/Olivier Matthys (30. September 2020)

Wenn die Klassiker-Saison zu Ende ist, geht es für den Rundfahrtenspezialisten Gino Mäder erst richtig los. In einem Rennen ist Mäder okay, geht es über Tage und Wochen, dann ist Mäder überragend.

Dass er auch an den ganz grossen Rundfahrten vorne mitfahren kann, bewies er 2021 mit Platz 5 an der Vuelta, in diesem Jahr bestätigte er diese Leistung mit Platz 2 an der Tour de Romandie. Nun ist ihm auch der Sieg an der Schweizer Landesrundfahrt zuzutrauen. Das gelang mit Fabian Cancellara 2009 zum letzten Mal einem Schweizer.

Charakter

Sympathisch und clever sind beide. Doch Mäder und Hirschi wirken menschlich doch sehr unterschiedlich. Das zeigt sich auch daran, wie schnell sie im Profisport durchgestartet sind – oder eben nicht. Hirschi ist das 23-jährige Wunderkind, das kaum bei den Profis angekommen schon grosse Resultate herausfahren konnte.

Früh schon wusste er, dass er es weit bringen kann. Seit er klein ist, ist er Fan von Fabian Cancellara. Er hat sich früh an seinem Vorbild und heutigem Manager orientiert, konzentriert sich ganz auf den Radsport. In Interviews ist er zuvorkommend, aufgeweckt, aber nicht immer nahbar. Er ist auch Profi durch und durch.

Gino Mäder kommt auch schon mal mit seinem Hund an einen Medieanlass. KEYSTONE/Ennio Leanza (2. Mai 2022, Dielsdorf)

Mäder gilt als der Philosoph unter den Velofahrern. Er beschäftigt sich mit dem Klimawandel und bringt zu einer Medienrunde auch mal seinen aus Spanien adoptierten Hund mit. Und wenn er über Sport spricht, dann holte er gerne aus.

Auf die Frage, ob er irgendwann die Tour de France gewinnen könnte, sagt er: «Dafür musst du der Beste sein. Da stelle ich mir die Frage, mache ich alles, um der Beste zu sein? Gibt es nichts, dass ich besser machen könnte? Das Leben muss perfekt laufen, um den Anspruch haben zu können, der Beste zu sein.»

Mäder ist ein Zweifler. Vielleicht brauchte er im Gegensatz zu Hirschi auch darum Jahre, um bei den Profis durchzustarten. Inzwischen hat er gelernt, dass er sich nicht vergleichen muss. «Ich habe noch Zeit, mich zu entwickeln», sagt der 25-Jährige.

Fitness

Die Frage, die sich bei Marc Hirschi stellt, ist jene nach der Fitness. Er sagt, er fühle sich besser als im Vorjahr zum selben Zeitpunkt, doch durch die letzte Saison schleppte er sich mit Hüftproblemen, liess sich danach operieren. «Eine Befreiung» sei diese gewesen. Dennoch plagten ihn später Schmerzen am Schienbein und er musste sich an die neue Position auf dem Rad gewöhnen. Fühlt er sich wohl, ist einiges möglich.

Wie fit ist Marc Hirschi? Claudio De Capitani (Ittigen, 26. Januar 2021

Keine körperlichen Probleme plagen Gino Mäder in diesem Jahr. Neben Remco Evenepoel gilt er als grosser Favorit auf die Gesamtwertung.

Teamleader

An der Tour de France muss Hirschi für das UAE Team Emirates Titelverteidiger Tadej Pogacar helfen, in dessen Abwesenheit übernimmt er an der Tour de Suisse wohl eine Captainrolle. Er wird sich dabei Freiheiten nehmen können.

Hofft erneut auf den grossen Coup: Gino Mäder. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Gino Mäder reist für Bahrain Victorious als Leader an die Tour de Suisse. Eine Rolle, die ihm liegt, wie er an der Tour de Romandie beweisen konnte.