Tour de Suisse Stefan Küng zwischen Baby- und Tourglück: Wenn das Kind kommt, verlässt der Thurgauer die Rundfahrt sofort Spezielle Zeit für Radprofi Stefan Küng: Er bereitet sich auf die Tour de Suisse vor – und auf sein erstes Kind.

Im Vorjahr in gelb an der Tour de Suisse, nun kurz vor dem Vaterwerden: Stefan Küng. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Eigentlich wäre Stefan Küng eine der grössten Schweizer Hoffnungen an der am Sonntag startenden Tour de Suisse. Der Thurgauer Veloprofi, der eine erfolgreiche Frühjahresklassiker-Saison hinter sich hat, wäre nicht nur im Zeitfahren ein Kandidat für Tagessiege. Im Vorjahr siegte der 28-Jährige an der Startetappe, zwei Tage lang fuhr er in Gelb durch die Schweiz.

Doch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Zwar bereitet sich Stefan Küng wie gewohnt auf die Tour de Suisse vor, doch es kann gut sein, dass er sie abbrechen muss, noch bevor die Rundfahrt überhaupt gestartet ist. In diesen Tagen erwartet die junge Familie ihr erstes Kind. «Wir freuen uns sehr», sagt Küng. Wann genau der Bub das Licht der Welt erblicken wird, ist noch offen. «Es kann vor, während oder dann erst nach der Tour de Suisse der Fall sein», sagt Küng.

Stefan Küng freut sich auf das Vatersein. Andri Vöhringer

Eigentlich ist der 28-Jährige als Perfektionist bekannt, der jedes Detail ganz genau durchplant. Das ist in diesem Fall aber nicht möglich. «Das ist die Natur, sie hat ihre eigenen Gesetze. Wir können sie nicht ändern – und das ist auch gut so. Ich bin aber überzeugt, dass es schon irgendwie gut kommen wird», meint ein sichtlich glücklich aufgelegter Küng im Gespräch.

Höhenzimmer statt Säntis

Die Vorbereitung auf die Tour de Suisse ist bei Küng dennoch so wie immer. Zumindest fast. Im Vorjahr war er zur Vorbereitung auf die Tour de Suisse noch auf dem Säntis im Höhentrainingslager. Auf solche Ideen ist er diesmal aus verständlichen Gründen nicht gekommen. «Mit einem simulierten Höhenzimmer kann man inzwischen auch viel machen», sagt er. Und so ist Küng näher bei Frau Céline, die er vor dreieinhalb Wochen geheiratet hat.

Auch die Vorbereitung seines Teams Groupama–FDJ in Teneriffa liess er diesmal ausfallen. «Das Team zeigte dafür natürlich vollstes Verständnis. Die Unterstützung ist gross», erzählt der Thurgauer. Sollte sich die Geburt anbahnen, steigt Küng sofort aus der Rundfahrt aus. «Die Familie ist wichtiger als ein Velorennen. Ich würde die Tour de Suisse sofort verlassen, wenn das Kind kommt.» Für Stefan Küng ist klar, dass es ein «riesiger Moment» im Leben sei, den der werdende Vater natürlich nicht verpassen möchte.

An der Tour de France will Stefan Küng wieder starten. Peter De Voecht/Freshfocus

Danach wird es für Küng keinen langen Vaterschaftsurlaub geben, obwohl er bei einem französischen Team angestellt ist und es in Frankreich einen zweimonatigen Vaterschaftsurlaub gibt. «Als Profisportler ist alles ein bisschen anders. Ich könnte nicht einfach sagen, dass ich nach der Geburt so lange weg bin», sagt Küng. Das nächste Ziel ist die Tour de France, die am 1. Juli startet. «Bis dann sollte das Kind sicher da sein», sagt Küng schmunzelnd.

Van Aert und Roglic als Vater-Vorbilder

So viel sich für Stefan Küng abseits der Strasse ändert, auf dem Velo will er weiter die grossen Erfolge anstreben. Als Vorbilder nimmt er seine Konkurrenten aus dem Peloton, die zum Teil auch schon Väter sind. «Wout van Aert ist Vater, Primoz Roglic genau so. Sie fahren beide weiterhin auf höchstem Niveau. Das zeigt, dass es möglich ist», so Küng, der in diesem Jahr bereits grosse Erfolge erreicht hat.

Der grösste Erfolg in dieser Saison ist für Stefan Küng der dritter Rang bei Paris-Roubaix. Jasper Jacobs/Freshfocus

Die starke Frühjahrsform hat er mit dem dritten Rang von Paris–Roubaix gekrönt. Ein Resultat, das Mut macht für weitere Aufgaben. «Es war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung», sagt Küng. «Wenn man weiter so vorne mitfährt, kommt irgendwann mal alles zusammen und es klappt nach ganz vorne.»

Falls sich der Sohn noch etwas Zeit lässt, könnte es auch schon rasch mit dem nächsten Saison-Höhepunkt klappen. An der diesjährigen Tour de Suisse hat der schweizerische-liechtensteinische Doppelbürger ein Auge auf das Abschluss-Zeitfahren in Vaduz geworfen. «Das wäre ein doppeltes Heimspiel für mich», sagt Küng. Falls er das Rennen aber verpasst, hat das sehr gute Gründe.