TRIBÜNENGEFLÜSTER – SPORTPODCAST Roger Federer: Wie viel Sinn macht ein Comeback? Die grosse Diskussion unserer Sportexperten Im Podcast «Tribünengeflüster» debattiert unsere Sportredaktion zum wichtigsten Thema der Woche. Diesmal im Fokus: Roger Federer. Vor knapp einem Jahr verlor er in Wimbledon den Viertelfinal. Seither fehlt der 41-Jährige auf der Tennis-Tour. Wie sehen seine Comeback-Pläne aus? Die grosse Frage aber lautet: Tut er sich damit einen Gefallen?

Stefan Bogner

Am nächsten Montag beginnt mit dem Grand Slam Turnier von Wimbledon das Highlight des Tennis-Jahres. Nicht mit dabei: Roger Federer. Seit bald einem Jahr hat er kein Turnier mehr bestritten. Während Nadal, Djokovic und Co. um den Titel kämpfen, bereitet er sich auf sein Comeback vor. Ende September soll es soweit sein – aber tut sich Federer, 41-jährig mittlerweile, mit der Rückkehr nach so langer Pause einen Gefallen? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media.

Zu Gast bei Moderator Etienne Wuillemin sind diesmal Simon Häring und François Schmid-Bechtel.

Tribünengeflüster Folge 6 Roger Federer – wie viel Sinn macht ein Comeback? Bald ist es ein Jahr her, seit Roger Federer zum letzten Mal ein Tennisturnier bestritten hat. Gelingt ihm noch einmal eine fulminante Rückkehr auf die grosse Bühne? Oder steht der Rücktritt bevor? Und wer ist nun der beste Tennisspieler der Geschichte? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Hören 28:58