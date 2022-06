U21-Nationalmannschaft Die U21-Nati spielt nur unentschieden – nun muss die Schweiz um das EM-Ticket zittern Die Schweiz und Moldawien trennen sich im abschliessenden Gruppenspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Kastriot Imeri brachte die Schweiz in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung, Blanuta gelang in der 75. Minute der Ausgleich. Durch das Remis beendet die Schweiz ihre Gruppe auf Platz zwei und muss um die EM-Teilnahme bangen.

Die Schweiz wird durch den Punktverlust in Moldawien wohl in der Barrage um das EM-Ticket kämpfen müssen. Alex Nicodim/Freshfocus

Nach der Partie war den Spielern von Trainer Mauro Lustrinelli die Enttäuschung nach dem 1:1 in Chisinau anzusehen. Sie wussten: zu wenig hatten sie getan, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Das Spiel, welches die Schweiz mit einem Sieg womöglich direkt an die EM 2023 in Georgien und Rumänien gebracht hätte.

Die Schweiz geht früh in Führung

Dabei hatte das Spiel für die Schweiz optimal begonnen. Bereits in der 5. Minute bekamen die Schweizer einen Elfmeter zugesprochen, nachdem der von Fabian Rieder lancierte Mambimbi an der Strafraumgrenze regelwidrig gelegt wurde. Genfs Spielmacher Kastriot Imeri löste die Aufgabe souverän und brachte die Schweiz früh auf die Siegerstrasse. Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichen, mehr als einige Halbchancen auf beiden Seiten schauten nicht heraus.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Schweizer stärker. In der 33. Minute vergab der FCB-Akteur Dan Ndoye die beste Chance auf das 2:0, im Anschluss kombinierte sich die U21-Nati immer wieder gekonnt durch die Defensivreihen Moldawiens, sodass die Führung zur Halbzeit verdient war.

In der 2. Halbzeit bauen die Schweizer ab

Nach der Pause bot sich YB-Spieler Mambimbi in der 53. Minute die Möglichkeit, für die Vorentscheidung zu sorgen. Im Gegenzug kamen die Schweizer um einen Gegentreffer herum. In der 63. Minute wechselte Mauro Lustrinelli gleich dreimal, nachdem sich die Schweizer immer weiter zurückzogen. Kurz darauf rettete Nati-Goalie Amir Saipi der Schweiz die Führung. Der Schlüsselmoment in einer mässigen Partie ereignete sich in der 74. Minute, als der eingewechselte Stojilkovic aus bester Position für die Schweiz vergab, und Blanuta im Gegenzug für Moldawien mit einem präzisen Kopfball den Ausgleich erzielte.

In der Folge übernahm die Schweiz wieder das Spieldiktat, insgesamt war die Leistung der Schweiz über die gesamte Spielzeit aber nicht genügend. In der Schlussphase suchten die Schweizer zwar den Siegtreffer, sie agierten aber insgesamt zu ideenlos.

Die U21-Nati beendet die Kampagne auf Rang 2

Bereits jetzt ist klar, dass die Schweiz ihre Gruppe auf dem zweiten Platz hinter den Niederlanden beenden wird. Die Schweizer haben aber nach wie vor die Chance, sich als bester Gruppenzweiter direkt für die EM zu qualifizieren. Wahrscheinlich werden die Schweizer aber mit der Barrage vorlieb nehmen müssen, die im September stattfinden wird.